Tenía 13 años, confundieron sus síntomas con una gripe y murió por una diabetes que no había sido detectada

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Peter Baldwin, un adolescente de Gales, murió en enero de 2015, a los 13 años, por complicaciones de una diabetes tipo 1 que su familia desconocía. Aunque presentaba señales de la enfermedad, una infección respiratoria dificultó la identificación del problema y el diagnóstico llegó cuando su estado ya era grave.

Según contó su madre, Beth Reynolds, durante una campaña de concientización sobre la enfermedad, Peter comenzó a sentir una sed intensa durante un viaje escolar. Después aparecieron tos y síntomas similares a los de una gripe.

La familia relacionó la pérdida de peso con los cambios propios de la pubertad, mientras que el cansancio y la sed fueron asociados a la infección respiratoria.

Ante la falta de mejoría, el adolescente fue llevado al médico, donde recibió antibióticos para tratar la infección. Sin embargo, al día siguiente su estado empeoró y su madre tuvo que llamar al servicio de emergencias.

Durante la atención médica surgió la sospecha de diabetes y cetoacidosis diabética, una complicación grave que puede poner en riesgo la vida. Peter fue hospitalizado, sufrió un paro cardíaco y necesitó diálisis. Murió seis días después.

Qué es la diabetes tipo 1

La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. Como consecuencia, el organismo deja de generar cantidades suficientes de esta hormona, necesaria para regular los niveles de glucosa en sangre.

Suele aparecer durante la infancia y la adolescencia, aunque también puede desarrollarse en adultos. A diferencia de la diabetes tipo 2, no está relacionada con el exceso de peso ni con los hábitos de vida. Las personas que la padecen necesitan recibir insulina diariamente, mediante inyecciones o una bomba de infusión, y controlar sus niveles de glucosa.

Qué es la cetoacidosis diabética

Cuando el organismo no dispone de suficiente insulina, comienza a utilizar las grasas como fuente de energía y produce sustancias llamadas cetonas. Su acumulación puede provocar que la sangre se vuelva demasiado ácida, una situación conocida como cetoacidosis diabética.

Entre sus síntomas se encuentran la deshidratación, las náuseas, los vómitos, la somnolencia y la pérdida de conciencia. Si no se trata a tiempo, puede evolucionar hacia un coma e incluso causar la muerte.

La recomendación de los especialistas es buscar atención médica ante la aparición de señales compatibles con diabetes, sin esperar a que se presenten todos los síntomas. Una medición de glucosa en sangre puede ayudar a detectar la enfermedad.

Después de la muerte de Peter, su madre y otros familiares comenzaron a trabajar para promover la detección temprana de la diabetes tipo 1. En 2017 participaron en el lanzamiento de la campaña Know Type 1, impulsada por Diabetes UK Cymru, para difundir los síntomas entre familias, docentes y profesionales de la salud.