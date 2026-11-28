El número sorpresivo (por lo abultado) que consiguió el Gobierno para darle media sanción a la Reforma Política en el Senado dejó a la política con una sensación generalizada. Será muy difícil que la oposición logre torcer el partido en Diputados, para frenar la medida que más le importa al presidente Javier Milei de cara a su reelección : la suspensión de las PASO .

Sin embargo, el peronismo/kirchnerismo decidió hacer un último intento . Por eso, en estas horas se discute cuándo y dónde se concretará la tercera cumbre de referentes, con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner a la cabeza .

Ya se juntaron dos veces. La primera en el Hotel Emperador y la segunda en la casa de La Pampa en Buenos Aires. Además del trío mencionado, asistieron gobernadores ( Ricardo Quintela de La Rioja, Sergio Ziliotto de La Pampa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Gildo Insfrán de Formosa), más Germán Martínez , jefe de bloque en Diputados, y Gerardo Zamora , senador y hombre fuerte de Santiago del Estero.

Este último ya ofreció su provincia como lugar para la próxima reunión. La mayoría dijo que no tendría problema, aunque algunos, como Kicillof, pidieron tiempo para revisar agenda ; Quintela, en tanto, avisó que del 11 al 13 recibe al Grupo Puebla en tierra riojana y no podría en esos días.

Los puntos a discutir serían básicamente dos, los mismos que se vienen conversando desde el cónclave bautismal en agosto en el Hotel Emperador. Por un lado, en el cortísimo plazo, ver la estrategia política y parlamentaria para intentar sostener las PASO; por el otro, a mediano plazo, debatir cómo dirimir candidaturas si no hay primarias obligatorias.

Tras lograr que 43 senadores le dieran media sanción a la Reforma Política (seis más de los necesarios), el Gobierno da por hecho que tendrá los votos en Diputados. Allí necesita 129 apoyos y especula con que tendría unos 135 si se replica el sistema de alianzas que funcionó en la Cámara alta.

"Diputados no es lo mismo que el Senado. Ahí no tienen tanta influencia los gobernadores", advierte un dirigente peronista, que asegura que "La Libertad Avanza hoy estaría en 133 diputados a favor de la suspensión de las PASO. Vamos a trabajar para bajarlo ".

En una reciente visita a Córdoba, Massa fue más concreto e intentó darle aire al intento: "El Gobierno se apura si celebra el tema de las PASO en el Senado. Falta Diputados" .

Como contó Clarín , el líder del Frente Renovador cerró un acuerdo con los Kirchner (Cristina y Máximo) para avanzar juntos hacia 2027 y acorralar a Kicillof. Córdoba resulta una parada clave y la idea del kirchnerismo y el massismo es evitar lo que pasó en elecciones anteriores: que los peronistas locales como José de la Sota o Juan Schiaretti ganen cómodamente para gobernador y luego le corran el cuerpo a la disputa nacional.

Ahora, a Martín Llaryora lo amenazarían con candidatos locales (paradójicamente con Natalia de la Sota, hija del exmandatario) que le dificulten la reelección aunque esto facilite el triunfo libertario en la provincial. El antecedente del Senado genera dudas: Alejandra Vigo , la mujer de Schiaretti, votó a favor de suspender las PASO, como quiere Milei.

En paralelo, por supuesto, los principales dirigentes ya se mueven como si las PASO fueran a suspenderse. Y crece la desconfianza . En público y en privado, todos aseguran que esta vez "no quieren decisiones a dedo" y que, sin primarias obligatorias, los candidatos deben surgir de un acuerdo, hoy improbable, o de internas. Pero, ¿qué internas?

Acaso por la costumbre de tener líderes fuertes, con lapiceras determinantes, el sólo hecho de hablar de internas en el PJ genera escozor . Ni siquiera el paraguas de las PASO, por ejemplo, dejó contentos a Julián Domínguez y Fernando Espinoza, que hoy siguen hablando de fraude en su disputa en 2015 por la gobernación contra Aníbal Fernández y Martín Sabbatella.

El exgobernador sanjuanino Sergio Uñac , anotado para la Presidencia pero con presencia magra en las encuestas , propuso una interna abierta (que puedan votar todos, menos los afiliados a otros partidos) por regiones, para facilitar la organización. Tres o cuatro provincias a la vez, cada 15 días, para un proceso que demoraría unos meses. Lo apoya Quintela. El resto, duda.

Massa habló de usar el reconocimiento facial (Face ID) , con datos del Renaper, para disipar dudas sobre la manipulación de identidades. Kicillof coincide en que debe ser "abierta" , pero no dice mucho más. Con el gobernador se da una curiosidad: era/es el más interesado en una PASO, como una manera de convalidar su poder y sacarse el fantasma de Cristina de encima, pero ahora lo apuntan por cierto encapsulamiento.

"El dice que tiene que ser él porque mide más, pero está muy encerrado en Buenos Aires", lo apunta un colega del interior. Más allá de la chicana, otro dato más sensible sobrevuela la interna del PJ . Salvo que quiera postularse "por afuera", con su Movimiento del Futuro, Kicillof en algún momento deberá hablar en persona con Cristina . Por ahora, lo evita.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín