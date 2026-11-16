Sergio Ramírez ingresó en la RAE con un discurso en honor a Vargas Llosa

MADRID.— “ Si algo no he perdido entre tantas vicisitudes, es la lengua . Cuando se cerraron para mí las puertas de Nicaragua y me despojaron, además, de la ciudadanía, decidí que España era mi lugar de asilo ”, afirmó anoche Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942), en su discurso de ingreso a la Real Academia Española (RAE) , donde ocupará el sillón que dejó vacante tras su muerte Mario Vargas Llosa . Fue precisamente al autor de La ciudad y los perros a quien dedicó sus palabras, en un recorrido por su influyente obra. Ramírez, publica sus columnas de opinión en LA NACION, donde explora la actualidad literaria, internacional y de su país.

El autor nicaragüense, ganador del Premio Cervantes (2017), ocupará la silla L de la RAE. En mayo pasado, tras la presentación de su candidatura, a cargo de los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez , Ramírez se convirtió en el tercer latinoamericano en convertirse en académico de número de la institución (antes lo había hecho el venezolano Rafael María Baralt, y luego Vargas Llosa).

“Decidí que España era mi lugar de asilo y asiento y decidí bien. Esta ha sido mi patria desde entonces [desde 2021, tras la publicación de Tongolele no sabía bailar , novela que irritó al régimen nicaragüense], acogido en su regazo, consolado y honrado de muy distintas maneras; nunca he sido extranjero en España. Perdí un país juzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina, una dictadura guaranga según el término escogido por el Papa Francisco para calificarla, palabra de origen quechua que según nuestro diccionario define a una persona tosca, rústica, de difícil trato, dura como la madera del árbol espinoso del mismo nombre”, manifestó Ramírez, autor de más de 70 libros y merecedor del Premio Alfaguara por Margarita, está linda la mar (1998).

Ramírez ocupará el sillón de quien fuera su amigo y quien tanto lo ayudó cuando debió exiliarse en España, perseguido por la dictadura de Daniel Ortega . Ramírez, quien obtuvo en 2025 el Premio de Novela de la VI Bienal Vargas Llosa por El caballo dorado (Alfaguara), dedicó su discurso a la obra de Vargas Llosa : “En los días ya lejanos en que velaba mis primeras armas de escritor y leí por primera vez La ciudad y los perros pensaba con admiración y asombro que aquel libro primerizo de una escritura tan novedosa y que permanece tan vivo y actual 70 años después, capaz de seguir enseñando novedades, había sido escrito por un muchacho de 25 años que había salido al mundo desde Perú a conquistar la lengua ”.

Este discurso, escrito y pensando con admiración, dista de la mirada crítica de la reciente biografía Mario Vargas Llosa. A Life , a cargo del profesor británico Gerald Martin, que será publicada por la Editorial Planeta, tras el rechazo de Penguin, el sello que históricamente ha publicado al Nobel, por considerar que el contenido del libro es polémico y distorsionaba la imagen del escritor.

En su discurso no faltaron referencias a Domingo Faustino Sarmiento ni a José de San Martín : “El siglo XIX latinoamericano, el de las grandes epopeyas libertadoras. El siglo de los próceres es un siglo sin novelas . La historia misma parece ser obra de la invención el Ejército de los Andes del general San Martín. Cruza entre borrascas de nieve la cordillera para liberar a Chile en 1817, y el ejército de Bolívar también cruza los Andes de Venezuela para liberar a la Nueva Granada en 1819. Son hechos imposibles pero ocurrieron. En el siglo XIX, las novelas se viven, pero no se escriben: Facundo , el libro de Domingo Faustino Sarmiento, publicado en 1845, donde se plantea por primera vez la lucha entre civilización y barbarie, no es una novela, pero tiene como personaje a Facundo Quiroga , apodado “el tigre de los llanos”, un caudillo cerril de las pampas”.

El boom , con la mención y el vínculo entre las obras de Gabriel García Márquez , Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Vargas Llosa fue también destacado en el discurso de Ramírez. Estos autores se animaron a distanciarse de “las viejas matrículas, del regionalismo, el vernaculismo y el folclorismo” y a manifestar un tratamiento diferente con la lengua (“el boom transforma de golpe los barbarismos en vocablos contemporáneos y universales en la obra diaria, tanto rural como urbana, y el argot nutre los diálogos”).

El flamante académico de la lengua también se refirió a la fractura que se produjo entre los cuatro amigos tras la Revolución Cubana : por un lado, Vargas Llosa y Fuentes , quienes “se convierten en críticos inflexibles de la deriva estalinista de la Revolución cubana”, y, por el otro, Cortázar y García Márquez , “quienes consideran que pese a ese episodio la Revolución sigue siendo la escogencia correcta frente a la posición agresiva de Estados Unidos en América Latina”. Ramírez participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente de Nicaragua durante el primer mandato de Ortega , quien se ha perpetuado en el poder desde entonces.

“ Mario Vargas Llosa es un novelista ecuménico en todos los sentidos , el gran narrador que traspasó con su obra la frontera del siglo para ser siempre actual, experimental, desafiante a los cánones, inventor de nuevas formas y renovador de la lengua , siempre empeñado en la gran aventura vital de la imaginación, que es una forma de la libertad ”, culminó Ramírez su discurso ante una ovación.

Fuente: La Nación