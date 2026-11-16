Antonela Roccuzzo deslumbró con un vestido psicodélico en su última noche en Perú

Antonela Roccuzzo estuvo más activa que nunca en las redes sociales para compartir su especial viaje a Perú por invitación de una reconocida marca de joyas. La mujer de Lionel Messi, que viajó sin La Pulga ni sus tres hijos, mostró cada paso de la aventura tanto por la ciudad de Cusco, como por Machu Picchu y la noche de gala para la despedida final.

“ Cerrando unos días increíbles ”, escribió Antonela Roccuzzo junto a varias fotos donde lució un vestido psicodélico espectacular acorde a una cena de gala en lo que parecía ser un lugar muy especial.

Pese a que Antonela no dio detalles, en otros videos y fotos se pudo observar que el cocktail de despedida tuvo lugar en un monasterio en Cusco que está transformado en un hotel de lujo que es una joya barroca repleta de obras de arte de gran valor, música en vivo y una gastronomía de renombre, según cita la misma página web del lugar .

En ese marco increíble, acorde a los paisajes que visitó en sus días en Perú, Antonela Roccuzzo cambió el look más informal en estilo “black and white” , por un vestido largo que jugaba con transparecias y colores, que hacían juego y resaltaban las joyas que lució.

En algunas de las fotos, Roccuzzo dejó entrever el ambiente del lugar, con luces tenues y una súper mesa decorada con flores y lista para una cena de lujo. Hubo entrada, menú principal y tragos.

A su vez, Roccuzzo mostró que no estuvo sola . En una de las fotos que publicó, posó junto a las modelos Sofía Espinosa Tcherassi y Natalie Vértiz.

A pura sonrisa y disfrute, Antonela Roccuzzo dejó en claro en cada uno de sus posteos que el viaje a Perú fue único e inolvidable.

Fuente: La Nación