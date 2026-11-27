Un incendio se desató este viernes en una obra en construcción ubicada en Concepción Arenal al 4051, en el barrio porteño de Chacarita. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos, seis unidades del SAME, efectivos de la Policía y personal de Tránsito.

El fuego afectó a un edificio de planta baja y tres pisos, que tiene encofrados de madera y una alta carga de fuego. La zona permanece con corte total mientras continúan las tareas de emergencia.

Alberto Crescenti , titular del SAME, confirmó que seis personas recibieron asistencia médica por inhalación de humo, aunque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital. “Todos fueron oxigenados y sin traslado” , explicó en diálogo con TN .

Según detalló, tres personas habían quedado atrapadas detrás del sector donde se inició el fuego . “Quedaron atrás del fuego y no podían salir. Entonces, el bombero fue fundamental”, remarcó.

Crescenti indicó que el incendio comenzó alrededor de las 6:15 y advirtió sobre la importante cantidad de madera que había en la estructura . “La carga de fuego es muy importante porque esto es madera. El tema de la madera es que prende enseguida”, sostuvo.

Sobre el origen del siniestro, aclaró que todavía no hay precisiones y que será necesario esperar los resultados de las pericias. “Habrá que periciar y ver qué fue lo que desencadenó la carga de fuego ”, afirmó.

Además, una propiedad lindera tuvo que ser evacuada de manera preventiva ante el avance del fuego y el riesgo que representa para las construcciones cercanas.

Fuente: TN