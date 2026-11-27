El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 27 de noviembre en sectores de Formosa y Corrientes , mientras que en Misiones se esperan fenómenos de mayor intensidad, ya que se encuentra bajo alerta naranja .

El área será afectada por tormentas aisladas , algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm , que pueden ser superados en forma puntual.

Ante una alerta amarilla por tormentas , el organismo recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos durante los fenómenos meteorológicos:

El área será afectada por tormentas aisladas fuertes y/o severas . Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además podrían ocasionar granizo, ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm que pueden ser superados de manera puntual.

Cuando rige una alerta naranja , las recomendaciones son más estrictas debido a la posibilidad de fenómenos severos. El SMN aconseja:

Fuente: TN