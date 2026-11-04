Se publicó la lista del “Campeonato de destructores” de la Fórmula 1 y Alpine ocupa un lugar muy particular

Dentro del universo de la Fórmula 1 suelen aparecer particularidades que permiten conocer algunos detalles que oficialmente las escuderías no comunican. En ese contexto, algunos medios especializados y fanáticos llevan adelante estadísticas con las que confeccionan una nómina muy particular a la que bautizaron como el Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1 , un ranking que mide los gastos en reparaciones que cada piloto le generó a su equipo durante la temporada.

Tras el Gran Premio de México se publicó una actualización de esta lista, que no está avalada pro la FIA; se trata de una estadística y clasificación informal creada por aficionados y analistas de la categoría, como el sitio especializado F1 Dashboard . El piloto que la encabeza es Oliver Bearman , con un total acumulado de 2.243.000 de dólares y detrás aparece Pierre Gasly , el compañero de Franco Colapinto, con un gasto de 2.041.000 de dólares en reparaciones.

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Se estima el costo de reposición de componentes dañados en la pista, entre ellos alerones delanteros y traseros, suspensiones, cajas de cambios y chasis, con base en precios de mercado aproximados de las piezas que utiliza la categoría. Con todos estos elementos, el tercer lugar corresponde a Charles Leclerc , de Ferrari, con US$ 2.038.000 , mientras que Alex Albon , de Williams, está cuarto con un acumulado 1.956.000 de dólares .

Todos los pilotos generaron gastos para sus equipos, por eso en la quinta ubicación aparece Isack Hadjar (Red Bull), con US$ 1.631.000 , seguido por Oscar Piastri (McLaren) con US$ 1.426.000 . En el séptimo lugar está Max Verstappen (Red Bull) con 1.409.000 de dólares y después el campeón del mundo, Andrea Kimi Antonelli con US$ 1.382.000 .

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En el noveno puesto figura Sergio Checo Pérez , con US$ 1.310.000 y cierra el Top 10, Franco Colapinto , con un gasto de 1.122.000 de dólares. después aparecen George Russell (Mercedes) US$ 1.025.000 , Arvid Lindblad (Racing Bulls) con US$ 966.000 , Carlos Sainz (Williams), con US$ 910.000 , Fernando Alonso (Aston Martin), con US$ 835.000 y el puesto 15 lo ocupa Lewis Hamilton (Ferrari), con 626.000 dólares .

Entre los dos pilotos de Alpine , la escudería acumula 3.163.000 de dólares en reparaciones durante la temporada 2026 y es el segundo equipo que más dinero lleva gastado en el año, detrás de Red Bull , que acumula 3.450.000 de dólares .

• 3. Charles Leclerc (US$ 2.038.000)

• 8. Andrea Kimi Antonelli (US$ 1.382.000)

• 10. Franco Colapinto (US$ 1.122.000)

• 11. George Russell (US$ 1.025.000)

• 18. Gabriel Bortoleto (US$ 575.000)

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Fuente: La Nación