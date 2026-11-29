La Matanza es el municipio más poblado de la Provincia . Tiene 1.841.247 habitantes, según el censo de 2022. Representa el 10 por ciento de toda la población bonaerense y el 4 por ciento del padrón electoral nacional. Le dicen la “ quinta provincia ” y es la " capital del peronismo ", que hizo de la ciudad un bastión electoral inexpugnable en la derrota y en la victoria. Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y los delegados de Karina Milei y Mauricio Macri ya dibujan croquis para pensar cómo traccionar votos.

Los votos en un municipio que gobernó en cuatro mandatos y medio (2005-2007, 2007-2011, 2011-2015) 2019-2023 y 2023-2027) y conoce, animan a Fernando Espinoza a recorrer la Provincia y a anotarse en la carrera a la gobernación para suceder a Kicillof. Todos dan por hecho que la actual vicegobernadora, Verónica Magario , intendenta entre 2015 y 2019 , intentará regresar al terruño.

Con PASO casi seguras en la Provincia (y en CABA) , desde el corazón de la tercera sección electoral, Espinoza apuesta a motorizar su influencia en la Federación Argentina de Municipios (FAM) y su vínculo con Kicillof.

Recorre los distritos del interior productivo bonaerense, distintos a la realidad del Conurbano. Ya pasó por los municipios de la cuarta sección (Alberti, Bragado y Chivilcoy), de la segunda (Ramallo, San Nicolás y San Pedro) y de la sexta (Coronel Suárez); además de la cabecera de la quinta : Mar del Plata. Pisó también la primera sección junto al intendente de Morón Lucas Ghi . Su otrora detractor, el lilito Héctor "Toty" Flores , pidió a viva voz que sea el próximo gobernador .

Le sobra competencia dentro del PJ. Incluso dentro de los leales a Kicillof como el licenciado intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, Julio Alak (La Plata) o Gabriel Katopodis , ministro de Infraestructura provincial y hombre fuerte de San Martín.

Otros intendentes de mejor vínculo con Cristina Kirchner y su hijo no disimulan sus ambiciones para el mismo cargo, como Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achával (Pilar) y los más equilibristas Federico Otermín (Lomas de Zamora) o Mariel Fernández (Moreno). Todos apuestan a reunir los apoyos de sus rivales internos si el candidato presidencial del peronismo llega competitivo a la elección de octubre.

En el distrito más poblado de la Argentina hay quienes aseguran que, para condicionar a Espinoza, la expresidenta piensa desde su departamento de San José 1111 en avalar una candidatura de Sergio Berni , que fue electo senador por la segunda sección, donde tiene domicilio su esposa, la diputada Agustina Propato , que quiere ser intendenta de Zárate .

Berni no lo admite ni lo niega, pero dispara munición gruesa contra Kicillof. " Usan el partido político de Alberto (PARTE). Falta Fabiola (Yañez) y estamos todos (...) Tengo una mirada totalmente distinta con Axel. Un candidato a presidente abraza a todos, no se encierra en una secta, que es lo que parece el Movimiento Derecho al Futuro ”, sentenció hace pocas horas el exministro de Seguridad bonaerense en una entrevista con Radio Con Vos.

El actual jefe de bloque de senadores de la Provincia, que se vio con la expresidenta por última vez hace aproximadamente dos meses, apuesta al dedo de CFK . El nombre de Cristina sigue generando devoción en el distrito .

La Matanza es también el lugar en el mundo de Facundo Tignanelli , mano derecha de Máximo Kirchner , pero el jefe de La Cámpora no logró hasta ahora que su madre pueda transferirle sus votos y la agrupación juvenil no tiene peso en el municipio.

Existe un desafío a Espinoza desde las entrañas del peronismo cercano en el tiempo. La diputada provincial Patricia Cubría, esposa de Emilio Pérsico , intentó disputar el poder en 2023 con el apoyo de la precandidatura de Juan Grabois. El Movimiento Evita y el líder de Patria Grande cerraron su apoyo a la candidatura presidencial del gobernador bonaerense, en el mismo equipo que Magario y Espinoza , aunque sigue siendo crítica.

Cerca del intendente se ríen directamente cuando se les consulta por las chances de un rival interno. Cristina terminó apoyando a Espinoza en el duelo con Cubría, que hizo una elección más que digna, aunque el ejecutivo municipal le sacó más de 20 puntos de diferencia .

Las fisuras del peronismo nacional y sus réplicas en la Provincia y en los municipios no alivianan los planes de LLA , más complicada en el conurbano que en ninguna otra parte por la recesión.

Sebastián Pareja, delegado de Karina Milei en la Provincia, busca una cara conocida, a un outsider. En 2023 promovió al "Dipy" , popular cantante de cumbia villera , que llegaba a los primeros actos partidarios en un auto deportivo importado . La última vez que habló con el Presidente fue en abril de 2026, cuando fue sobreseído de una denuncia por abuso sexual. El mandatario le prometió hacer todo lo que estaba a su alcance para evitar " falsas denuncias ".

Entre la elección presidencial y el balotaje, Milei -que participó de caravanas en el distrito- pasó de 22,56% a 38,80% de los votos . El PJ siempre se mantuvo por encima de los 50 puntos.

En 2025, la ex funcionaria de Capital Humano Leila Gianni -que encabezó la lista de concejales- cosechó el 28% de los votos en la elección provincial , casi la misma cantidad de electores que en octubre eligió la boleta con el nombre de José Luis Espert, que en realidad encabezó Diego Santilli .

Pero Gianni rompió rápido con los libertarios y se sumó al bloque de Hernán Finocchiaro , que responde al armado de su hermano, el diputado nacional Alejandro y de Cristian Ritondo, jefe bonaerense del PRO.

Gianni terminó por renunciar al partido con una carta pública , aunque le sigue jurando lealtad a Javier Milei, pero objeta el armado de su Karina . Apunta específicamente contra Luis Ontiveros , coordinador libertario en el municipio. La concejala sigue convencida de que competirá por la intendencia aunque asegura que es prematuro definir en qué partido .

El Presidente volverá a pisar el conurbano en diciembre para participar del congreso provincial de LLA , que esta vez no se realizará ni en La Plata ni en Mar del Plata, habituales escenarios. Será un distrito de la Zona Norte. Tigre - antiguo terruño de Sergio Massa - pica en punta. Pilar es otra opción . Es el terruño de Achával , otro intendente peronista que está lanzado a la carrera por la gobernación con el apoyo de su par de Ezeiza, Gastón Granados .

El lunes, en un escenario más controlado, Milei presentará su nuevo libro "La moral como política de Estado" que le sirve para -un truco viejo de la política- empapelar prematuramente con su cara parte de la Ciudad .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín