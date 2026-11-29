Dos personas murieron en un choque entre una moto y un auto en la ruta 88

ZONALES

Un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 30 años, murieron este domingo por la mañana tras protagonizar un violento choque entre una motocicleta y un automóvil en la ruta 88, a la altura del kilómetro 13, en cercanías del santuario de la Difunta Correa.





El siniestro ocurrió alrededor de las 8. El llamado al SAME ingresó a las 7.57 y, en un primer momento, alertaba sobre una mujer inconsciente con politraumatismos graves y un hombre con traumatismo de cráneo y múltiples lesiones de consideración.





Sin embargo, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, se confirmó que ambos ocupantes de la motocicleta habían fallecido. Sus identidades todavía no habían sido establecidas.





El conductor del automóvil, un joven de 18 años, fue asistido por los profesionales de salud y no presentaba heridas de gravedad.





En el lugar se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La investigación buscará establecer cómo se produjo la colisión y las circunstancias que derivaron en el trágico desenlace.