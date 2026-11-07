Revelaron nuevos y escalofriantes detalles de la muerte de RJ Mitte, actor de Breaking Bad

La muerte del actor RJ Mitte , reconocido por interpretar a Walter White Jr. en Breaking Bad, generó una profunda conmoción en Hollywood. Murió el lunes 12 de octubre a los 34 años en Brownsville, Texas, tras haberse quitado la vida. Luego de que se conociera la noticia, tanto su madre Dyna Mitte como sus excompañeros de la serie, entre ellos Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn, le dedicaron sentidas palabras de despedida . Se inició una investigación para esclarecer lo sucedido, y ahora, casi un mes después, salieron a la luz nuevos detalles de su triste final.

Según el informe policial de la investigación al que tuvo acceso el medio Page Six , Mitte “murió por suicidio mediante ahorcamiento” . De acuerdo con el informe del condado de Cameron, Texas, el actor fue declarado muerto el lunes 12 de octubre a las 13.32. Asimismo, se solicitó una autopsia y pruebas toxicológicas , pero los resultados no fueron incluidos en el documento difundido esta semana.

Hace un par de semanas, Dyna Mitte reveló cómo fueron los últimos días de su hijo y aseguró que tuvo un fin de semana “difícil”. “El lunes a la mañana lo llamé, pero no respondió, así que compré el almuerzo y fui a llevárselo, y ahí fue cuando lo encontré ”, reveló en diálogo con NBC News y advirtió que RJ no dejó ninguna nota. “Una madre nunca debería encontrar a su hijo de esta manera y, si puedo ayudar a una sola persona, creo que es algo que él hubiese querido”, expresó. Asimismo, comentó que su hijo llevaba una “vida personal tumultuosa” y, aunque aseguró no saber todos los detalles, aclaró que existía “tensión” entre él y su novia Kennedy Suarez , con quien llevaba seis años de relación y uno de compromiso.

RJ Mitte saltó a la fama en 2008 por su papel de Walter White Jr., el hijo de Walter White (Bryan Cranston), en Breaking Bad . Tenía 15 años cuando se estrenó la serie y terminó actuando en un total de 56 episodios hasta 2013. El intérprete tenía parálisis cerebral , la misma condición de su personaje, y él mismo reflexionó sobre cómo la actuación lo eligió y cómo su participación en la serie le dio la oportunidad de ofrecer una enorme visibilidad a la discapacidad.

“Si te mudás a Los Ángeles y no vas a la escuela ni te unís a un grupo y no actúas —que son casi lo mismo—, realmente no vas a conocer a personas de tu edad, así que empecé a actuar para conocer a chicos de mi edad. Unos siete meses después, hice la audición para Breaking Bad y me quedé con el papel”, sostuvo en una entrevista con BBC en enero de 2015 que se viralizó tras su fallecimiento. Dijo que el proyecto le dio “una carrera” y especialmente “la oportunidad de visibilizar temas como las discapacidades que necesitan ser escuchadas, y poder mostrarle a la gente lo normal que realmente es una discapacidad ”.

“Creo que es importante mostrar a personas con discapacidad en televisión . Tengas o no una discapacidad, creo que todos deberían tener una oportunidad de audicionar para un papel sin importar quién seas”, reflexionó en aquel momento. Además de su trabajo en producciones audiovisuales, Mitte fue embajador de las organizaciones United Cerebral Palsy y Shriners Children’s y presidió la Fundación Mitte, enfocada en el apoyo a iniciativas comunitarias y en el combate contra los estereotipos que afectan a personas con discapacidad.

Fuente: La Nación