Lara Magalí Rapallo , una influencer y streamer de 20 años conocida en redes como “Naotzumi”, fue detenida tras viralizarse un video en el que conducía una camioneta de color rosa mientras realizaba trompos en los médanos de la ciudad balnearia de Pinamar. En los videos se observa que durante las maniobras de alto riesgo había varias personas colgadas de los laterales del vehículo.

Las imágenes muestran a la joven al volante de una RAM 1500 Laramie de color rosa, ejecutando trompos y piruetas sobre la arena en la zona conocida como La Olla, dentro del sector de La Frontera. La viralización del video en redes sociales desencadenó un operativo conjunto de la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar, que logró interceptar la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo.

La policía secuestró el rodado y la causa quedó calificada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la creación de una situación de peligro para la vida o la integridad física mediante la conducción imprudente.

Rapallo tiene domicilio en la localidad de Pilar y se desempeña como streamer e influencer bajo el seudónimo Naotzumi. Según su perfil de Instagram, @naotzumi, la joven cuenta con más de 93 mil seguidores y se dedica principalmente a transmisiones de contenido de casino y apuestas en la plataforma Kick , servicio de streaming en vivo.

La acusada hizo un breve descargo en sus redes sociales, donde negó ser la mujer detenida. Dijo que la foto oficial que trascendió, en la que se la observa bajo arresto, fue generada con Inteligencia Artificial.

“Gente no estuve detenida, la foto es IA obviamente, si no tiene ni mis tatuajes. Estoy desde hoy en el hotel, jamás estuve detenida ni mucho menos presa o con causas, no crean todo lo q ven en las noticias”, escribió en Instagram.

Infobae corroboró que su versión es cierta . La foto que difundió la Policía sobre su detención es falsa. La mujer fue trasladada a la comisaría para ser notificada de las actuaciones en su contra y luego liberada.

Este episodio en Pinamar no es el primero que involucra mediáticamente a Rapallo. En octubre pasado, la joven había denunciado a su entonces pareja, el streamer uruguayo Santiago De León Quintana , conocido como Chaipa7, por lesiones agravadas.

El episodio había comenzado durante una transmisión en vivo en Kick y continuó luego en una vivienda del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta. Tras un llamado al 911, el personal policial constató que Rapallo presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

Parte de la discusión previa había circulado también en redes sociales. En ese material se observa a ambos desplazándose en vehículos distintos por una avenida de Vicente López mientras intercambiaban reproches, y a Rapallo advirtiéndole a De León Quintana que el seguro del vehículo figuraba a su nombre y que no cubriría un eventual choque.

“Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir”, le dijo. El streamer, que iba acompañado por amigos, respondió con frases que alentaban una carrera entre los autos.

“¿Carrera, salimos?”, se escucha decir a De León Quintana en la secuencia. Poco después, uno de los acompañantes le gritó: “¡Pisalo a fondo!”. El conductor aceleró mientras afirmaba que su novia “es capaz de chocar porque estamos discutiendo”.

Un llamado al 911 alertó a la policía. Efectivos del Comando Patrullas Tigre junto a una patrulla municipal llegaron al barrio privado Barrancas del Lago y, de acuerdo con las fuentes, Rapallo relató que tras una discusión con su pareja fue agredida con golpes de puño y patadas dentro de la vivienda. Los agentes constataron que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo.

El acusado, de 28 años, tenía un arañazo leve en el rostro. Una ambulancia del servicio +Vida asistió a ambos en el lugar antes de que fueran trasladados a la dependencia policial, conforme al protocolo de intervención en casos de violencia de género.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci. El funcionario judicial dispuso la aprehensión de Santiago De León Quintana por el delito de lesiones agravadas. La víctima quedó al cuidado de un dispositivo de contención.

Fuente: Infobae