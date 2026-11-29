MADRID.– Tras imponerse en unas elecciones marcadas por u n accidente ferroviario mortal y una crisis migratoria que muchos españoles achacan a una mala gestión, Alberto Núñez Feijóo se prepara para llegar al poder con su perfil de tecnócrata meticuloso .

El Partido Popular (PP), de centroderecha, liderado por Feijóo, se impuso en las elecciones del domingo, aunque necesitará formar una coalición con Vox, de extrema derecha, para asegurarse la mayoría parlamentaria.

Se dio a conocer al frente de organismos públicos como el Instituto Nacional de Salud (Insalud) y la empresa postal Correos. Posteriormente, ganó cuatro elecciones consecutivas como presidente de su región natal, Galicia , antes de convertirse en líder del PP en 2022.

Sostiene que esta experiencia lo convierte en la opción adecuada para el cargo de presidente del Gobierno, aunque los analistas se preguntan si también podrá manejar a Vox , liderado por Santiago Abascal, que probablemente se convertirá en el primer partido de extrema derecha en formar parte del Gobierno desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

Sus dotes de gestión deberían resultar útiles en un momento en el que el 59% de los españoles, según una encuesta de YouGov, culpa al Gobierno o a la empresa estatal de infraestructuras Adif del accidente ferroviario del 28 de octubre en el centro de España, en el que murieron 69 personas.

Dos tercios de los españoles también calificaron de “mala” o “muy mala” la gestión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez , del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ante el cruce masivo de migrantes hacia Ceuta en julio, según una encuesta realizada en septiembre por la empresa demoscópica 40dB.

“Vengo de la gestión. Es lo que sé hacer, es lo que quiero hacer y es lo que España necesita”, declaró Feijóo, de 65 años, en un mitin celebrado este mes.

Llegó a Madrid en 1996 para dirigir Insalud, se propuso reducir los tiempos de espera fijando objetivos y cumpliéndolos , explicó Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes, que fue director general de Insalud bajo el mandato de Feijóo entre 1996 y 2000.

El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se redujo casi a la mitad, hasta 67 días en 2000, desde 1996, y el número de personas que esperaban más de seis meses se redujo drásticamente de 50.858 a 2826, según el informe anual de Insalud de 2000. Sin embargo, aunque el número total de personas en las listas de espera se redujo en un 24% durante los dos primeros años, casi había vuelto a las cifras anteriores al final de su mandato.

Matesanz describió a Feijóo como un trabajador motivado y metódico que exigía lo mismo a su equipo , y que a menudo se quedaba en la oficina hasta las 23 horas, aunque le costaba ponerse en marcha por las mañanas y no era muy puntual.

“Para mí, fueron probablemente los 4 años de mayor exigencia en cuanto a trabajo que tenía en mi vida”, dijo Matesanz.

Feijóo ha reconocido su adicción al trabajo y declaró a los periodistas el año pasado que “las vacaciones son sobrevaloradas”.

Nacido en la aldea de Os Peares, en una zona del noroeste de España conocida por sus monasterios románicos y sus viñedos en las empinadas laderas de los cañones, vivía encima de una tienda que regentaba su abuela.

A los 55 años tuvo a su único hijo con su pareja, Eva Cárdenas, que fue la primera directora de Zara Home, la división de decoración de interiores del gigante español de la moda.

Feijóo es un hombre que se ha hecho a sí mismo y que representa la posibilidad de la movilidad social , dijo Lorenzo Bernaldo de Quirós, director de la consultora Freemarket Corporate Intelligence, quien le conoce desde hace dos décadas.

Más pragmático que ideólogo, está obsesionado con reducir el déficit de España y rebajar su deuda , ya que cree que “no podemos (traspasar) a nuestros sucesores, a las generaciones futuras, gasto y deuda que hemos asumido”.

En materia de inmigración, Feijóo se compromete a dar marcha atrás en la postura abierta que España ha adoptado bajo el mandato de Sánchez. Prohibiría las amnistías masivas, endurecería los controles fronterizos, expulsaría a los extranjeros con antecedentes penales e introduciría un sistema de puntos para los inmigrantes regulares.

Bernaldo de Quirós describió a Feijóo como una persona tímida, con buen sentido del humor en privado. Feijóo admite que en público reduce al mínimo sus bromas.

“Ustedes me conocen: cachondeo el que quieras, pero ejerciendo la presidencia de un Gobierno, ninguna”, afirmó en un discurso pronunciado el 14 de noviembre.

Sin embargo, tiene fama de cometer meteduras de pata, algo que sus asesores de campaña han intentado restar importancia publicando un vídeo en el que aparece riéndose de unos avatares generados por IA en los que aparece como un superhéroe llamado Anotop At, en un guiño a un desliz que tuvo en el Parlamento el año pasado.

Feijóo solo pudo balbucear “Anotop At” cuando intentó decir que una película sobre la vida de Sánchez debería titularse “Anatomía de un fraude”.

Ahora que llega al poder, inevitablemente se lo comparará con el anterior presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, otro tecnócrata gallego. Pero Rajoy obtuvo una cómoda mayoría en 2011, mientras que Feijóo tendrá que gobernar en coalición.

Mantener a raya a Vox será el principal reto de Feijóo , señaló Peyro. Aunque comparten algunas políticas en materia de inmigración, sus posiciones distan mucho en cuestiones como el mantenimiento del sistema de estilo federal de España, una mayor integración en la UE y el libre comercio.

Feijóo, al igual que Rajoy cuando asumió el cargo por primera vez, no habla inglés y admitió ante el podcastero Jordi Wild que no ha “hecho ningún esfuerzo en esto”.

Eso podría suponer una desventaja a la hora de negociar la posición de España en los pasillos de Bruselas, señaló Bernaldo de Quirós.

Nic Lawley, asesor especial del director ejecutivo de Chatham House en Londres, vio en ello una señal de que Feijóo “va a adoptar una actitud más insular”, alejándose del perfil más internacional que España ha proyectado bajo el mandato de Sánchez.

“A guapo, dicen, me gana Sánchez”, dijo Feijóo en un vídeo publicado en la red social X. “Soy una persona trabajadora. La gestión reemplazará a la frivolidad”.

Fuente: La Nación