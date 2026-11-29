El presidente Javier Milei reaccionó este domingo al triunfo del PP y de Vox en las elecciones parlamentarias en España. “Ganó la libertad, perdió el socialismo”, introdujo al extender sus felicitaciones a Alberto Núñez Feijoó y Santiago Abascal.

“Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es ”, escribió y siguió: “Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad. España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo.¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!“.

Fuente: La Nación