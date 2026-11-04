Quién era Fernando “Nano” Villarnovo, el exrugbier cordobés que murió en Australia

Fernando “Nano” Villarnovo , un exjugador de rugby cordobés de 34 años , murió en la ciudad australiana de Karratha . Ante la noticia, sus allegados impulsan una campaña solidaria para juntar fondos destinados a cubrir los costos del viaje para despedirlo y los trámites administrativos pertinentes.

El deportista, que se crio en el barrio Urca y se formó en las divisiones inferiores del club La Tablada, vivía desde hacía un tiempo en Australia , donde trabajaba para sustentar sus gastos, de acuerdo con el medio cordobés La Voz del Interior . Previamente, había recorrido distintos destinos como Brasil, Francia, España, Inglaterra, Gales, Uruguay, México, Países Bajos y Estados Unidos.

Hasta el momento, los familiares no comunicaron públicamente los motivos de muerte del joven , pero, ante la necesidad de cubrir los gastos del traslado y las gestiones administrativas necesarias, difundieron los datos bancarios para recibir ayuda económica, tal como había informado LA NACION .

“Con mucho dolor, despedimos a Nanito, que vivía en Australia. Estamos organizando una colecta para que su papá y su hermana Jor puedan viajar a despedirlo , y para ayudar a cubrir los altos costos de los trámites necesarios”, señalaron desde el círculo de Villarnovo a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La convocatoria detalla que las contribuciones deben hacerse a una cuenta específica, registrada a nombre de Fernando César Villarnovo . “Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda a acompañar a su familia en este momento tan difícil. Si no podés colaborar, compartir también ayuda ”, expresaron en el mismo escrito.

Desde el club La Tablada, en el que “Nano” jugó por años, lo despidieron mediante un comunicado. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo (Clase 1992). Exjugador de Primera División y parte de la familia azulgrana. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias. QEPD”, expresó la institución.

La noticia del fallecimiento impactó de lleno en este entorno del deporte durante la previa del clásico programado para el próximo viernes 6 de noviembre frente a su rival Jockey Club de Córdoba .

Fuente: La Nación