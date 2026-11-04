Presupuesto 2027: las fechas que maneja el Gobierno y los reclamos que demoran la negociación en el Congreso

Las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa León XIV , prevista para la próxima semana, obliga al oficialismo a postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2027 mientras mantiene abiertas las negociaciones con el macrismo, el radicalismo y los gobernadores aliados por una serie de modificaciones que ya habían postergado el despacho de comisión en Diputados.

Por lo pronto, el oficialismo apuesta a que el Presupuesto obtenga la media sanción antes del 30 de noviembre, cuando cierra el período ordinario. Y tal como anticipó en su momento Clarín , la iniciativa llegaría al recinto el próximo 25 de noviembre , mientras que una semana antes buscará sacar despacho de la comisión de Presupuesto que comanda el libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch.

La visita del Sumo Pontífice obligó al oficialismo a reprogramar su agenda porque se bajó la intención de sesionar el 12 de noviembre, cuando los libertarios querían tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional o Ley Malvinas junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Al parecer, estos temas se debatirán en una sesión que sería pedida para el 18 de noviembre.

Pero volviendo al tema del Presupuesto 2027 y tras el fallido intento de la semana pasada por dictaminar, hubo escasos contactos entre el oficialismo y los aliados para tratar de cerrar un acuerdo.

Desde el oficialismo advirtieron que no están dispuestos a ceder en los lineamientos generales del proyecto enviado desde el Ministerio de Economía y anticipan que será una negociación difícil con los dialoguistas. Por el momento, Martín Menem y Gabriel Bornoroni mantienen conversaciones con los representantes de los bloques aliados.

En tanto, fuentes del PRO, que tal como informó este diario hizo al menos 7 planteos, confirmaron que hasta el momento no hubo respuesta desde la Casa Rosada. En la lista que Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba le dejaron a Menem están desde el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, la rebaja del impuesto al combustible (un pedido de la mayoría de los aliados) y un plan de transparencia de las concesiones viales , entre los puntos centrales junto a la baja del IVA para la producción del huevo, la única proteína animal alcanzada por el gravamen.

El radicalismo, representado en Presupuesto por el mendocino Lisandro Nieri, espera que el Gobierno formalice primero la eliminación de los artículos que derogan los principales puntos de la emergencia en discapacidad , norma que fue ratificada con dos tercios de Diputados y que pasó al Senado.

Otro de los temas que busca la oposición modificar o borrar del texto tiene que ver con el artículo 17 que impulsa la derogación de puntos clave de la Ley 27.160, eliminando la movilidad automática y la actualización por inflación de la AUH, el SUAF y sus topes de ingresos .

Además, el bloque de la UCR negocia un acuerdo por el presupuesto universitario , que el proyecto destina $7,3 billones para el funcionamiento y los salarios, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. Lo que se intenta es acordar la ejecución presupuestaria para ese sector.

En el bloque de Provincias Unidas hay reclamos variados como las posturas de sus integrantes en las votaciones de este año. Los representantes por Córdoba llevan la queja del gobierno de Martín Llaryora por el tema de los subsidios al transporte tras el aumento otorgado por el Gobierno a las empresas del AMBA dejando afuera a las empresas del interior del país .

El gobernador Gustavo Sáenz , quien tiene tres diputados en Argentina Federal, también protestó por la suba de subsidios en el área metropolitana. En un mensaje difundido por X, el salteño se quejó por la falta de una distribución equitativa. "No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros" , expresó.

En tanto, el tucumano Osvaldo Jaldo advirtió que sus tres diputados del bloque Independencia no acompañarán el Presupuesto si no se garantiza el financiamiento a las universidades y al sector de discapacidad.

Los dialoguistas también insisten con el reclamo por las deudas con las cajas previsionales que no fueron transferidas a la ANSeS. El proyecto una partida global de $503.325,9 millones para el conjunto de las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS. En el Presupuesto una partida global de $503.325,9 millones para el conjunto de las 13 cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS.

Los misioneros, que también forman parte de Argentina Federal, no solo irá por el fondo para la yerba mate, sino que también pedirá inversiones en ciencia y tecnología como en la conservación de bosques, cuyo fondo de asistencia sufrió un importante recorte al proyectar un total de casi $25.000 millones para 2027.

En resumen las negociaciones siguen abiertas y el panorama del Presupuesto 2027 recién comenzaría a despejarse después de la visita de León XIV, que finalizará el 11 de noviembre.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín