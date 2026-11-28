Después de permanecer varios días prófugo, Brian Emanuel Huenchulian Muñoz fue detenido en Trelew , Chubut . El hombre está acusado de participar del asesinato de un joven durante un asalto callejero ocurrido en 2012 y se había escapado mientras cumplía prisión domiciliaria.

El video de la impresionante persecución para su captura fue difundido este sábado por TN en Cámara del Crimen . La detención se produjo en el marco de una causa que lleva 14 años y que atravesó distintas instancias judiciales.

El acusado se había presentado ante la Justicia y había quedado detenido. Sin embargo, después de que le concedieran el beneficio del arresto domiciliario, se fugó .

Wenchulian Muñoz deberá afrontar un juicio por el asesinato de Rodrigo Colihuinca , un joven que fue víctima de un asalto callejero en 2012.

De acuerdo con lo informado en Cámara del Crimen , el ahora detenido está acusado de haber participado, junto con otras personas, del ataque en el que la víctima fue degollada.

Desde entonces, la investigación atravesó distintas complicaciones que demoraron la resolución del caso.

“ Es una investigación que no termina más. Es una investigación que tiene vueltas y volteretas ”, señaló Canaletti durante el programa.

La última de esas complicaciones fue la fuga de Huenchulian Muñoz, que obligó a las autoridades a desplegar un nuevo operativo para localizarlo.

Tras varios días de búsqueda, los efectivos lograron recapturarlo en Trelew . El procedimiento quedó registrado en un video que mostró la persecución policial y la posterior detención del acusado.

Con su captura, el hombre volvió a quedar a disposición de la Justicia y deberá responder por su presunta participación en el crimen de Colihuinca, ocurrido hace 14 años.

Fuente: TN