Hace más de una década, Damián Alberto Bongiovanni perdió una pierna y una mano tras ser atropellado por un tren en Neuquén. Sobrevivió al accidente y comenzó a utilizar una prótesis ortopédica que ahora se convirtió en una de las principales pruebas en su contra: los investigadores sospechan que la usó para asesinar a su abuela de 92 años .

El hombre fue imputado este viernes por el femicidio de Florencia Ferreyra , una docente jubilada con la que convivía en un departamento del barrio 432 Viviendas, en Cipolletti, Río Negro.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía sostuvo que el acusado habría utilizado la pierna ortopédica para agredir a la mujer . El elemento fue secuestrado y será sometido a peritajes para determinar si efectivamente fue empleado durante el ataque.

Bongiovanni había sufrido un accidente ferroviario en las inmediaciones del Casino Magic de Neuquén. En aquel entonces, permaneció internado en terapia intensiva y debieron amputarle la pierna derecha y la mano izquierda .

Más de diez años después, llegó a la audiencia de imputación con muletas. Su abogado defensor, Horacio Briges Doyhenard, cuestionó que no se hubiera contemplado la discapacidad de su asistido y solicitó que le devolvieran la prótesis.

Sin embargo, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel rechazó el pedido debido a la importancia del elemento para la investigación. En cambio, dispuso que se gestionara la entrega de otra pierna ortopédica a través del sistema de salud, según informó el diario Río Negro .

El crimen ocurrió entre la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de noviembre. La víctima tenía dificultades para desplazarse y compartía la vivienda con su hijo y su nieto.

Para los fiscales, el acusado aprovechó que su padre estaba de viaje para robarle a su abuela . Durante la agresión, la jubilada habría intentado defenderse y le habría provocado rasguños.

La autopsia confirmó que la mujer sufrió múltiples fracturas . Según la acusación, después del crimen, el hombre se llevó dinero, joyas, un teléfono celular y documentación de un familiar.

Entre las pruebas reunidas por los investigadores hay informes forenses, peritajes criminalísticos y declaraciones de vecinos y familiares.

Finalmente, Bongiovanni quedó imputado por homicidio triplemente agravado por el vínculo , por haber sido cometido para asegurar otro delito y por mediar violencia de género .

Además del año de prisión preventiva, el juez estableció un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación.

Fuente: TN