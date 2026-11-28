El calor se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las temperaturas seguirán en aumento durante el fin de semana. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este sábado 28 de noviembre la máxima llegará a los 33°C , en una jornada sin probabilidades de lluvia.

El organismo prevé una temperatura mínima de 22°C y condiciones estables durante todo el día. Por la mañana se esperan 26°C, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima de 33°C. Durante la noche, el termómetro marcará alrededor de 27°C.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el domingo 29 de noviembre será el día más caluroso del fin de semana , con una temperatura máxima de 34°C y una mínima de 23°C.

La jornada comenzará con unos 23°C durante la mañana y llegará a los 34°C por la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá levemente hasta los 28°C. Al igual que el sábado, no se esperan precipitaciones .

El calor continuará el lunes 30, cuando se prevé una máxima de 33°C y una mínima de 23°C . El pronóstico indica cielo con nubosidad y sin lluvias previstas.

El alivio llegará de manera gradual a partir del martes 1° de diciembre. Para ese día, el SMN anticipa una máxima de 30°C y una mínima de 24°C , con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche.

El miércoles 2 se espera un descenso más marcado de la temperatura, con una máxima de 27°C y una mínima de 16°C . Además, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.

El jueves 3 continuará el ambiente más fresco, con una máxima de 24°C y una mínima de 15°C , sin probabilidades de lluvia. Para el viernes 4, en tanto, se prevé un nuevo ascenso, con temperaturas de entre 17°C y 28°C.

De esta manera, el domingo será el día más caluroso de los próximos días , con 34°C previstos en el AMBA, antes de un descenso de las temperaturas a partir de mitad de semana.

Fuente: TN