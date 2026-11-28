El presidente Javier Milei apuntó duramente contra dos de sus principales rivales en carácter internacional: su par brasileño, Lula da Silva , y el mandatario español Pedro Sánchez , en medio de los conflictos diplomáticos que mantiene con esas naciones. En una entrevista exclusiva con CNN , sostuvo que “no tiene interés” en ser invitado a la asunción del líder del PT al que calificó de “corrupto y ladrón”.

Milei confirmó que no fue convocado para participar en la asunción de Lula. “No me ha invitado. No tengo ningún interés que lo haga tampoco”, aseguró en un diálogo con Andrés Oppenheimer en Oppenheimer Presenta . Afirmó que “en ningún momento lo insultó” y que el brasileño sí lo hizo.

“Me ha insultado, sus ministros me han insultado, financió una campaña negativa en 2023 y luego vino a la Argentina e hizo campaña en 2025. Y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno en 2027. Yo no miento sobre él. Cuando digo que es un corrupto, es un corrupto. Cuando digo que fue un presidiario, lo fue. Salió de la cárcel, no porque se probara que es inocente, sino por un recurso administrativo”, expresó.

E insistió: “En ningún momento lo insulté. Dije que es un corrupto, ladrón y que estuvo preso. Todo es cierto. ¿O que sea de izquierda lo absuelve de robar? Quedó en libertad por una falla de proceidmiento administrativo, no por ser inocente".

De todos modos, sostuvo que la relación entre la Argentina y Brasil “está intacta comercialmente”.

Respecto al vínculocon España, señaló que es “muy profundo” y que hay “más de medio millón de argentinos” que residen en ese país.

Y si bien criticó a Sánchez, a un día de las elecciones en España , sostuvo que la relación bilateral es “muy profunda” y que los jefes de Estado “son aves de paso”.

“Es una relación de muchísimos años. Hay respeto y afecto. La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden. Puede tener más o menos afinidad, pero lo importante es la gente. Después de tantos de mentalidad socialista creen que lo importante son los jefes de Estado. Y lo importante es el ser humano, ciudadano, individuo. Los jefes de Estado son aves de paso”, explicó.

Fuente: La Nación