JERUSALÉN.– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , ofreció este sábado por primera vez que Gadi Eisenkot , líder de la oposición, encabece un gobierno de unidad nacional y le ceda el cargo más adelante .

Eisenkot respondió con una invitación a negociar esa misma noche en la ciudad de Herzliya y dijo que estaba dispuesto a evaluar en las próximas 24 horas la seriedad del planteo.

La propuesta llega mientras el exjefe del Ejército avanza en las negociaciones para formar una coalición sin el Likud, el partido de Netanyahu, tras las elecciones del 27 de octubre.

Eisenkot convocó a Netanyahu y a su equipo al hotel Dan Acadia para discutir las bases de un eventual gobierno. En su respuesta pidió “negociaciones reales y aceleradas sobre las directrices básicas y las cuestiones políticas” y recordó que la semana pasada le había enviado al primer ministro una propuesta detallada que aún esperaba respuesta.

Hasta ahora, Netanyahu había reclamado para sí el primer turno con el argumento de que el Likud fue la fuerza más votada. Obtuvo 27 de los 120 escaños de la Knesset , el Parlamento israelí, frente a los 21 de Yashar , el partido de centroderecha de Eisenkot. Sin embargo, la alianza con la que gobernó Netanyahu perdió la mayoría.

“Mi responsabilidad como líder me exige dejar todo lo demás de lado y aceptar que Gadi Eisenkot ocupe el cargo de primer ministro en primer lugar, y yo el de primer ministro alterno desde el inicio del nuevo mandato ”, escribió Netanyahu en un comunicado. Justificó su decisión por la gravedad de los “desafíos existenciales” que, a su juicio, enfrentaría Israel con un gobierno incapaz de abordarlos. También pidió al bloque opositor que iniciara negociaciones de inmediato y mostrara una disposición similar a hacer concesiones.

אזרחי ישראל, לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות. בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת - עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב…

La oferta llegó un día después de que Eisenkot acusara al Likud de demorar las conversaciones para provocar nuevas elecciones . “El Likud (...) no ha estado dispuesto a ceder y, durante dos semanas, se ha negado a presentar una sola propuesta concreta”, señaló el viernes en un comunicado.

El exprimer ministro Yair Lapid , copresidente del partido centrista Beyachad, rechazó la iniciativa. “La propuesta de Netanyahu es otra maniobra de un estafador reincidente que ha engañado a todos sus socios y ha incumplido todos los acuerdos”, escribió.

Aunque el Likud se impuso en las urnas, el presidente israelí, Isaac Herzog, le encargó a Eisenkot la formación del próximo gobierno el 8 de noviembre , después de que 67 diputados lo recomendaran para el cargo. Ese respaldo le permitió recibir el mandato, pero reunir los votos para sostener un gobierno es más difícil. Eisenkot y sus socios suman 48 bancas, frente a las 53 que obtuvieron el Likud y sus aliados tradicionales de ultraderecha y ultraortodoxos. La mayoría absoluta es de 61.

Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre para formar gobierno , con la posibilidad de obtener una prórroga de 14 días . El viernes se comprometió a anunciar su gabinete antes de esa fecha, sin pedir la extensión del plazo. El jueves dio un paso hacia un acuerdo cuando Yashar y el partido de izquierda Los Demócratas anunciaron un pacto preliminar . La negociación había estado a punto de frustrarse precisamente por los contactos que el líder opositor mantenía en paralelo con el Likud.

“Prometimos al pueblo que sustituiríamos a Netanyahu y defenderíamos la democracia. Y eso es lo que haremos”, escribió en X Yair Golan, líder de Los Demócratas. Según su partido, el entendimiento le reservaría cuatro ministerios, entre ellos los de Seguridad Pública y Comunicaciones.

Eisenkot también acordó con Avigdor Lieberman, líder del partido de derecha Israel Nuestra Casa , que formalizarían una alianza. Al igual que Golan, Lieberman rechaza un gobierno de unidad con Netanyahu. Esta semana, sin embargo, se mostró abierto a compartir gabinete con Judaísmo Unido de la Torá, una formación ultraortodoxa con la que mantiene profundas diferencias.

Una incorporación de ese partido elevaría de 48 a 55 los escaños de la coalición. Para gobernar en minoría, Eisenkot podría buscar el respaldo externo de Ra’am, la formación árabe de Mansour Abbas , que cuenta con ocho diputados. Sus votos alcanzarían para superar el umbral de 61 sin que el partido tuviera que integrar el gabinete.

Esa fórmula enfrenta dos obstáculos. Lieberman se ha opuesto a depender de los partidos árabes. Y tanto él como Eisenkot hicieron campaña con la promesa de que los estudiantes de seminarios religiosos ultraortodoxos también deberán cumplir el servicio militar , una medida que los dirigentes de Judaísmo Unido de la Torá rechazan.

Netanyahu apuntó a esa negociación en su mensaje del sábado. Acusó a Ra’am y a la Lista Conjunta, la otra formación de mayoría árabe, de apoyar al terrorismo , y llamó a reunir en un mismo gobierno a los partidos que reconocen a Israel como el Estado nacional del pueblo judío. Por su parte, Eisenkot puso como condición para integrar su gobierno que cualquier socio reconozca a Hamas como una organización terrorista.

La Lista Conjunta también podría respaldar a Eisenkot desde fuera del gabinete. Su líder, Youssef Jabareen, rechazó la propuesta de rotación. “Ha llegado el momento de cumplir la voluntad compartida de toda la población, judíos y árabes por igual, y desalojar a Netanyahu esta misma semana”, escribió.

Agencias AFP, ANSA, Reuters y Xinhua

Fuente: La Nación