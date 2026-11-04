Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera que se descompensó en pleno vuelo rumbo a Roma

Una dramática situación tuvo lugar en un avión que volaba a Roma . Una mujer se descompensó en pleno viaje, pero para su fortuna, había un médico a bordo, Nelson Castro . El periodista viajaba a la capital italiana para sumarse a la comitiva de periodistas que acompañarán al papa León XIV en su gira por Uruguay, Argentina y Perú y no dudó en intervenir y prestar sus servicios . En medio del tenso y delicado escenario, su rápido accionar terminó por salvarle la vida a la pasajera.

Este miércoles 4 de noviembre, el

En este sentido, contó que la pasajera estaba con presión baja, de 60/30, y que lograron estabilizarla “lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”.

Fuente: La Nación