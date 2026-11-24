Este martes murió Nahuel Aguilar, el hombre de 32 años que estaba internado en grave estado tras la explosión de un local de comidas en Ezpeleta, partido de Quilmes. La noticia fue comunicada este martes por el Municipio de Quilmes, que expresó sus condolencias por el fallecimiento.

“El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar” , publicó la comuna en su cuenta oficial de Instagram.

El episodio ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22:30, en la zona de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaban los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta . Una explosión en un puesto de comidas provocó una fuerte llamarada y desató un incendio en el predio.

El estallido sorprendió a los vecinos que participaban de la celebración y generó escenas de desesperación, con gritos y corridas. Ante la emergencia, el locutor pidió evacuar el lugar y el evento fue suspendido.

El hecho dejó varias personas heridas. Entre ellas, la víctima fatal que había sufrido quemaduras en el 50% del cuerpo (principalmente en el torso, los brazos y parte de la cara) y que fue trasladada de urgencia al Hospital de Quilmes.

También resultaron heridas una joven de 19 años , que sufrió quemaduras en la cara y cortes en un brazo; una chica de 22 años, que tuvo lesiones por astillas de vidrio en un ojo y cortes en el cuero cabelludo; y una nena de 11 años, que sufrió una herida cortante en la cabeza.

Otras dos mujeres también recibieron asistencia médica. Bomberos, personal del SAME y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asistir a los afectados.

Las autoridades todavía investigan las causas que provocaron la explosión.

Fuente: TN