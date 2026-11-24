A los 15 años perdió una pierna en un accidente y hoy rifa una moto para comprar una nueva prótesis

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Lucas Julián Vega tenía apenas 15 años cuando un accidente en moto le cambió la vida para siempre. Tras pasar diez días en coma, despertó en un hospital de Posadas con una noticia devastadora: los médicos habían logrado salvarle la vida, pero no pudieron salvarle la pierna derecha.

Hoy, a los 27 años, vive en Posadas, trabaja en la venta de repuestos y accesorios para motos y busca reunir 17 millones de pesos para comprar una prótesis que le permita mejorar su calidad de vida y volver a practicar deportes.

Para alcanzar ese objetivo, decidió sortear una moto que armó con sus propias manos y que ahora busca ofrecer a quienes quieran colaborar con su iniciativa.

El accidente que cambió su vida

Lucas vivía en una chacra de Colonia Yacutinga, en Gobernador Roca, Misiones, junto a su familia, dedicada a la producción de verduras y frutas. Era un adolescente inquieto, apasionado por el fútbol y acostumbrado a recorrer largas distancias para ir a la escuela.

El accidente ocurrió el 1 de mayo de 2015, cuando viajaba en moto hacia la casa de sus patrones para compartir una comida por el Día del Trabajador.

“Fue por un despiste con una moto, cerca de las ocho y media de la noche”, recordó.

La distancia hasta el centro de Gobernador Roca complicó la asistencia médica. Lucas tenía tres fracturas por encima de la rodilla y una de ellas le había cortado una arteria, lo que le provocó una importante pérdida de sangre.

Tras la llegada de los equipos de emergencia, fue trasladado al hospital Madariaga de Posadas. Los médicos consiguieron salvarle la vida, pero debieron amputarle la pierna derecha.

Después de diez días en coma, despertó y tuvo que enfrentarse a una realidad que nunca había imaginado.

“Saber que ya no iba a poder hacer más deporte, que no iba a poder jugar más al fútbol, ni a correr más, que no iba a poder llevar una vida normal fue algo muy impactante en mí”, recordó.

Una nueva vida y el esfuerzo por salir adelante

La recuperación fue un proceso largo y difícil. Lucas tuvo que atravesar otra cirugía, iniciar la rehabilitación y aprender a caminar con su primera prótesis.

Durante meses viajaba desde la colonia hasta Posadas en colectivo, muchas veces con muletas, para realizar los ejercicios y adaptarse al dispositivo.

“Me la colocaba y la usaba por unos minutos al día. Allá en mi casa también me la ponía, trataba de caminar unos cuantos pasos y así poco a poco me fui adaptando”, contó.

Después de terminar la secundaria, se mudó a Jardín América y trabajó en un taller mecánico. Más tarde, durante la pandemia, regresó a Yacutinga y encontró en la barbería un nuevo oficio.

Trabajó durante cinco años, de lunes a lunes, hasta que logró seguir construyendo su camino. Actualmente vive en Posadas y se dedica a la venta de repuestos y accesorios para motos.

La rifa de una moto para comprar una prótesis

A pesar de su esfuerzo, reunir el dinero necesario para adquirir una prótesis más avanzada representa un desafío económico.

“Por más que trabaje, se me hace muy complicado llegar a comprarme una prótesis que cuesta diecisiete millones”, explicó.

Por eso decidió organizar una rifa con una moto que armó al detalle. Su objetivo es reunir los fondos necesarios para acceder a una prótesis que le permita volver a practicar deportes y mejorar su calidad de vida.

A través de las redes sociales, Lucas también comparte su experiencia para alentar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

“Quiero seguir demostrando que esto no es una dificultad, que no es algo que te tenga que echar para atrás, ni dejarte sentado en tu casa esperando que pasen los días nada más”, expresó.

Con su iniciativa, busca demostrar que es posible seguir adelante después de una situación límite y que los sueños pueden continuar, incluso cuando la vida cambia por completo.