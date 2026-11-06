Los veterinarios coinciden: “Los perros no siempre estornudan por alergia, sino que pueden hacerlo cuando están felices y juegan”

Al ver que un perro estornuda , muchas personas suelen interpretar que algo del ambiente le causó una alergia o que tiene algún problema respiratorio. Sin embargo, los veterinarios explican que esta reacción también puede aparecer cuando el animal está contento o jugando .

Que un perro estornude durante un momento de diversión se conoce como “estornudo de juego” y puede funcionar como una señal de comunicación. Por eso, si esta reacción aparece durante una actividad divertida, no necesariamente implica que esté enfermo o tenga alergia.

Lois Palin , veterinaria del Doylestown Veterinary Hospital , explicó que los estornudos no siempre cumplen una función respiratoria, sino que también pueden expresar las intenciones del animal frente a otros perros presentes en el entorno.

“Los estornudos en los perros pueden funcionar como una forma de comunicación social”, aseguró la especialista. Durante una persecución amistosa o un juego, este gesto podría ayudar a indicar que los movimientos son parte de la diversión y no una reacción violenta.

En esa misma línea, la veterinaria Sara Ochoa señaló: “Cuando los perros están entusiasmados o juegan, pueden arrugar la nariz, curvar los labios o respirar más intensamente ”.

Con estos cambios, estos animales pueden modificar el paso del aire por la nariz. Además, cuando corren, saltan o se revuelcan en el pasto, pueden levantar tierra y polvo, que entran en las vías respiratorias y provocan que el perro estornude.

Por esto, no todos los estornudos durante un juego se originan de la misma manera. Mientras que algunos podrían ser señales de comunicación , otros responden a la irritación de las fosas nasales .

Para diferenciar los tipos de estornudos, la veterinaria Jennifer Bailey detalló que los asociados con el juego son breves, suaves y con poco movimiento de la cabeza . Los que se producen por irritación, en cambio, suelen ser más fuertes y estar acompañados de moco.

Entre los signos que requieren atención se encuentran:

Ante un estornudo, es fundamental observar el contexto completo. Si el perro solo estornuda un par de veces mientras juega, sin presentar otros síntomas, suele tratarse de un comportamiento normal . En caso de que los episodios se repitan, es conveniente llevarlo al veterinario .

Fuente: TN