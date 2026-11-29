Los Pumas 7s cayeron por 21-14 ante Fiji y desaprovecharon la chance de ganar por primera vez en la historia en el torneo de Dubai. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora lamentaron esa equivocación con el tiempo cumplido, cuando perdieron la posesión y llegó la réplica oceánica. De todas maneras, las sensaciones en el regreso al Circuito Seven del equipo argentino resultaron las mejores, después de atravesar un 2025 a puro recambio.

En el duelo N° 93 ante los argentinos en la historia de la disciplina, Fiji abrió la cuenta por intermedio de Joseva Talacolo y se puso rápidamente en ventaja por 7-0, sumado a la conversión de Iowane Teba. Pero habría más noticias negativas para Argentina, porque en su primer contacto con la pelota, Luciano González Rizzoni tuvo que retirarse del campo con una lesión muscular en la pierna derecha. Una baja fundamental la del riojano, el jugador más desequilibrante del mundo.

Medalla de plata en Dubái. ¡Siempre con este equipo! 🏉 Santino Zangara, Santiago Vera Feld 🎯 Santiago Vera Feld (2) pic.twitter.com/fp58Q9x0tl

Cuando el equipo de Santiago Gómez Cora intentaba reponerse, Santiago Mare dio un mal pase y el avance se truncó cuando la jugada pintaba para el primer try albiceleste. Pero en la insistencia de la búsqueda, con muchos rodeos y posesión, Santino Zangara terminó escapándose por la izquierda, atacó el espacio e igualó 7-7, después de la conversión de Vera Feld.

En el segundo tiempo, Vera Feld manejó los tiempos a la perfección y aprovechó para irse al segundo try cuando entendió que tenía un hueco para filtrarse; una jugada que derivó en el 14-7.

Cuando faltaban tres minutos y medio, González Rizzoni volvió al campo con su pierna derecha fuertemente vendada, aunque muy disminuido físicamente. En ese momento, Fiji se mostraba con más energía y Talacolo aprovechó para correr por el medio y partir la defensa argentina, con lo que el encuentro volvió a quedar igualado (14-14).

Buscando aire donde ya no lo había, Argentina recuperó una pelota fundamental a menos de un minuto del final. Y cuando solo restaban 9 segundos, los fijianos bloquearon a González Rizzoni con mucho apoyo y volvieron a apoderarse de la ovalada. En un cierre sin respiro, Argentina llegó a rescatar el balón, pero Los Pumas 7s hicieron una jugada de más en el intento de ir al ingoal y la posesión volvió a quedar para Fiji, que resolvió el partido con una corrida de Akuila Dranivotua, tras escaparse por la derecha y sellar el triunfo isleño por 21-14. Así llegó la desazón argentina, que tuvo la victoria al alcance de sus manos.

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Fuente: La Nación