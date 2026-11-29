Con 83 años, José Benito “Beno” Bustingorri mira hacia atrás y repasa una vida ligada al campo, atravesada por una vocación por el trabajo rural y una gran pasión por la ganadería. En ese recorrido aparecen los primeros pasos de una profesión que lo llevó a recorrer distintas provincias para inseminar rodeos, a desafiar una época en la que todavía había mucho por aprender, con productores que confiaron en su trabajo y decisiones que ayudaron a transformar la actividad. Pero también hay una historia de continuidad: la de un legado que hoy sigue en manos de las nuevas generaciones.

Para encontrar un comienzo de este relato hay que viajar mucho más atrás, cruzar el océano y llegar al País Vasco francés. De allí vino Miguel Bustingorri, el primer integrante de la familia que arribó a la Argentina. Llegó junto con dos hermanos desde Saint-Jean-Pied-de-Port, una localidad de los Pirineos. Se instaló en el partido bonaerense de 25 de Mayo y ahí formó parte del ejército de Mitre, donde trabajaba como armero. Después se estableció en el pueblo, abrió una herrería y formó su familia.

Con el tiempo, recibió tierras por los servicios prestados en el ejército y se vinculó a la actividad rural como ovejero. Su hijo, también llamado Miguel, continuó ese camino y en 1903 se instaló en el campo San Patricio, cerca de la estación Mamaguita, en el límite entre 25 de Mayo y Saladillo, donde tenía un aserradero. En ese lugar comenzó a echar raíces de una historia ganadera que, más de un siglo después, sigue en manos de sus descendientes.

En 1906 nació Julio, hijo de Miguel y padre de Julio, Beno y Gustavo, quien dedicó su vida a la producción ganadera. En una época en la que predominaba el Shorthorn, impulsó el cambio hacia el Angus, una decisión que marcaría el rumbo de la explotación familiar y el trabajo genético que su familia continuaría décadas siguientes. “Era un personaje muy creativo, un tipo con una inventiva bárbara. Incluso cuando era joven fue boxeador”, recuerda Beno a LA NACION.

Los tres hermanos crecieron viendo trabajar a su padre y compartiendo su pasión por la ganadería. Estudiaron veterinaria y, al regresar de La Plata, se incorporaron a la actividad familiar. Allí, encontraron una profesión en la que todavía había mucho por desarrollar. “Mi padre nunca nos impuso su vocación; nos transmitía su pasión y su entusiasmo por lo que hacía”, rememora.

Esta parte del camino tiene un punto de partida preciso: el 20 de noviembre de 1965 en Saladillo cuando abrió sus puertas la Veterinaria San Patricio. Don Julio, junto con sus tres hijos y su sobrino Enrique Martínez, puso en marcha un proyecto que con el tiempo trascendió la atención veterinaria para convertirse en una referencia para la ganadería de la región.

Los primeros años de profesión coincidieron con un momento de transformación para la ganadería argentina. La inseminación artificial comenzaba a expandirse y los Bustingorri encontraron allí una oportunidad para desarrollar su trabajo. Viajaban a establecimientos ganaderos de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, San Luis y Salta, entre otras provincias. “Esa técnica nos metió en todos lados porque todo el mundo quería inseminar”, cuenta.

Con el tiempo, la actividad de los Bustingorri se amplió y la selección genética ganó cada vez más protagonismo. La cabaña que había iniciado su abuelo y su padre comenzó a crecer y ellos se involucraron en la preparación y comercialización de reproductores. En 1977 vendieron el primer camión de toros y, cinco años después, en 1982, realizaron el primer remate de la cabaña San Patricio. También fue importante el vínculo con criadores reconocidos, como la familia Lizaso, para incorporar genética y difundirla en otros rodeos.

Beno recuerda a Lorenzo, un toro Angus colorado, entre los reproductores destacados del que se comercializaron más de 65.000 dosis de semen y cuya genética dio origen a numerosas cabañas. Para los Bustingorri, la selección iba más allá de la venta de toros: suponía acompañar a los productores y trabajar en la mejora genética de los rodeos a largo plazo.

Esa búsqueda los llevó a mirar más allá de la frontera de la Argentina. A fines de la década de 1980, Beno viajó a Australia junto con su hermano Julio y otros productores para conocer el Breedplan, un sistema de evaluación genética que permitía medir distintas características de los animales. La iniciativa exigía superar obstáculos importantes: la tecnología era costosa, las comunicaciones eran limitadas y el procesamiento de datos requería herramientas que todavía no estaban al alcance de todos.

Sin embargo, decidieron avanzar. Comenzaron con su propia cabaña y luego convocaron a otros criadores para trabajar en conjunto. El sistema permitió evaluar aspectos como facilidad de parto, crecimiento, fertilidad y características de carcasa, con información objetiva para orientar la selección. “Desde el comienzo, unas 30 cabañas trabajamos con Breedplan. Hace 36 años que sostenemos este grupo, que nos permitió incorporar un sistema de evaluación genética más exigente y vincularnos con criadores de todo el mundo, desde Australia hasta Estados Unidos”, dice.

La incorporación de Breedplan consolidó una convicción que Beno transmitió a sus hijos: para mejorar la ganadería, insistía, primero hay que medir y evaluar. La familia trabaja sobre un biotipo Angus de tamaño moderado, con fertilidad, rusticidad y buenas características de carcasa. La búsqueda apunta a producir animales eficientes, capaces de responder a las condiciones de los campos y aportar a la calidad de los rodeos. “Crecer nos da la posibilidad de tener más calidad. Es más fácil encontrar algo bueno cuando la población que uno maneja tiene cierto volumen, cierta importancia”, explica.

En ese recorrido hubo dos instituciones que resultaron fundamentales: el Movimiento CREA y el INTA. El 19 de febrero de 1967, los Bustingorri participaron de la fundación del CREA Saladillo y encontraron en esa entidad un espacio para intercambiar conocimientos y mejorar el trabajo profesional. También el aporte del INTA Balcarce los acompañó con formación técnica y asesoramiento. “El CREA nos catapultó y nos ayudó a crecer”, resume Beno.

En 1979, tras la muerte de Julio padre, los hermanos continuaron con la actividad familiar. Años después dividieron parte de los campos y cada uno desarrolló su propia cabaña, pero mantuvieron los remates conjuntos bajo la firma Bustingorri Hermanos y el vínculo comercial que habían construido. Beno se quedó con cabaña San Patricio . Más adelante, la familia enfrentó otro golpe: el fallecimiento prematuro de Gustavo.

Hoy, cabaña San Patricio vende alrededor de 300 toros por año, entre ventas particulares y los tres remates que se realizan en Saladillo y Tres Arroyos y, con su apuesta por la selección genética, comercializa unas 20.000 dosis de semen anuales. Trabaja sobre unas 2000 hectáreas, con un planteo de ciclo completo ganadero y agricultura destinada a la alimentación de la hacienda.

La continuidad está en manos de sus cuatro hijos: José y Lucas, veterinarios que participan en la sanidad y comercialización; Fermín, agrónomo que se ocupa de la producción y los campos, e Ignacio, abogado y encargado de la administración.

También los 20 nietos comenzaron a incorporarse a la actividad familiar. Algunos ya participan en nuevos proyectos, como una planta de alimentos balanceados que empezó a funcionar hace cinco meses.

Al hablar del futuro vuelve a poner el foco en algo que considera más importante que cualquier resultado productivo. “Lo más grande que tiene una empresa familiar es la unidad”, afirma y siempre pide que los Bustingorri no se desunan y que puedan conservar el vínculo que les permitió atravesar tantos años de trabajo. Es, quizás, la herencia que más le importa dejar.

A 60 años de aquellos primeros pasos como veterinario, reconoce una huella que trasciende la empresa y la cabaña: los productores que acompañaron, la mejora de los rodeos y, sobre todo, una familia que convirtió la ganadería en un proyecto compartido. La historia que comenzó en aquella veterinaria de pueblo en la calle Belgrano todavía continúa.

Fuente: La Nación