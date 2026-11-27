Lo apuñalaron seis veces, le perforaron el corazón y está grave: Su hermana quedó detenida

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Un hombre de 30 años permanece en estado crítico luego de ser atacado con un arma blanca en el barrio San Lorenzo Norte, en Neuquén. Por el hecho, su hermana, de 34 años, quedó detenida como principal sospechosa, mientras la Justicia busca determinar qué desencadenó la agresión.

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles, en inmediaciones de las calles Otto Neumann y Las Gaviotas. La Policía acudió tras recibir un alerta por un conflicto familiar y encontró a la víctima tendida en la calle, mientras una vecina intentaba asistirlo.

Debido a la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde ingresó al quirófano cerca de las 4 de la mañana. La intervención quirúrgica se extendió durante aproximadamente tres horas.

Entre las seis lesiones que sufrió, dos comprometieron órganos vitales: una le perforó el corazón y otra le afectó un pulmón. Los médicos lograron intervenirlo, pero continúa en estado crítico, intubado, bajo coma inducido y con pronóstico reservado.

El testimonio de una vecina que encontró al hombre herido habría sido clave para orientar la investigación e identificar a la hermana como presunta autora del ataque.

La fiscal de Homicidios, Lorena Juárez, ordenó un allanamiento en la vivienda para buscar elementos que permitan reconstruir lo sucedido. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron nueve cuchillos que serán sometidos a peritajes.

También se realizó un segundo allanamiento en una vivienda lindera, aunque no se encontraron elementos de interés para la causa.

La mujer, de 34 años, quedó detenida y a disposición de la Justicia. La investigación busca establecer las circunstancias del episodio y si existían antecedentes de conflictos o denuncias entre ambos.