El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas para este viernes 27 de noviembre . Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “muy peligrosos” en algunos sectores.

De acuerdo con el reporte del SMN, en la provincia de Misiones rige una alerta naranja por tormentas . Allí se esperan episodios aislados fuertes o severos, que podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto, para Formosa y Corrientes se emitió una alerta similar, aunque de nivel amarillo . Para estas zonas, el SMN prevé lluvias y tormentas aisladas con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, truenos y ráfagas de viento fuertes. Podrían caer entre 20 y 40 milímetros .

Bajo este escenario, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; también desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que entre agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Por otro lado, la alerta por temperaturas extremas rige para el sur de la provincia de Buenos Aires , el oeste de La Pampa y Río Negro , y el este de Neuquén . Las recomendaciones del SMN para esas regiones son las siguientes:

En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el Servicio Meteorológico Nacional indicó que este viernes 27 de noviembre será una jornada calurosa, aunque con bastante nubosidad. En la Ciudad , se espera una mínima de 24°C y una máxima de 32°C . El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora, sin posibilidad de precipitaciones.

En el caso del conurbano, la máxima prevista para este viernes es de 31°C y la mínima de 19°C. No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 20°C en Catamarca ; 29°C y 19°C en Chaco ; 30°C y 15°C en Chubut ; 30°C y 16°C en Córdoba ; 29°C y 19°C en Corrientes ; 31°C y 17°C en Entre Ríos ; 30°C y 20°C en Formosa ; 25°C y 16°C en Jujuy ; 35°C y 17°C en La Pampa ; 31°C y 19°C en La Rioja ; y 32°C y 18°C en Mendoza .

Por otro lado, se mantendrán entre 25°C y 17°C en Misiones ; 36°C y 21°C en Neuquén ; 30°C y 18°C en Río Negro ; 24°C y 16°C en Salta ; 34°C y 17°C en San Juan ; 29°C y 17°C en San Luis ; 20°C y 7°C en Santa Cruz ; 31°C y 19°C en Santa Fe ; 34°C y 16°C en Santiago del Estero ; 14°C y 5°C en Tierra del Fuego ; y 25°C y 17°C en Tucumán .

Fuente: La Nación