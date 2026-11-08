León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil antes de su última misa en Uruguay: “Hoy es un día de fiesta”

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil antes de su última misa en Uruguay. El Pontífice viaja hacia el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

Los fieles esperan con gran expectativa la misa del papa León XIV en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, Uruguay, y le dijeron a TN: "Estamos muy contentos con su visita. Destacamos su mensaje de invitación de seguir a Jesús, de buscarlo con el matrimonio, con la misión. A jugarse la camiseta".

Desde el PRO llamaron a "dejar de lado las divisiones estériles" con la visita del papa León XIV a la Argentina. El partido liderado por Mauricio Macri expresó en su cuenta de X: "¡Bienvenido, León XIV, a la Argentina! ¡Esta visita nos llena de profunda alegría y entusiasmo! Después de 39 años, un Papa vuelve a pisar nuestro suelo, para vivir entre todos un acontecimiento histórico".

Destacaron: "Su llegada nos convoca a reflexionar más allá de las coyunturas: en un tiempo de profundas transformaciones y debates, su mensaje de paz, unidad y diálogo nos invita a dejar de lado las divisiones estériles y a reflexionar sobre la importancia de la búsqueda del bien común".

Pidieron "que su paso por el país sea una verdadera oportunidad para el desarrollo de nuestra sociedad": "Asumamos el compromiso de trascender la coyuntura para construir una sociedad más humana, fraterna y capaz de reconocernos en un destino común".

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó un mensaje con un video en su cuenta de X por la llegada de León XIV a la Argentina: "¡Todo listo para recibir al papa León XIV! Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico. Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'".

El papa León XIV saludó a los fieles antes de su última misa en Uruguay: "Hoy es un día de fiesta". El Pontífice visitó la Capilla de Santa Teresita en Juanicó y luego les habló a los fieles: "Estoy muy contento por este breve momento en la parroquia de Santa Teresita". Dijo además que su familia tiene una "gran devoción" por esta santa. Llamó a "no tener miedo de decir: 'Yo soy cristiano, yo soy católico, yo creo en Jesucristo'". El jefe de la Iglesia Católica se presentará en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida. Por la tarde, llegará a Buenos Aires, donde participará de una ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina , habrá un operativo especial en la red de transporte por las misas que celebrará el Sumo Pontífice entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre en Buenos Aires.

Durante la visita, los servicios funcionarán con restricciones , desvíos y horarios especiales por cuestiones de seguridad.

La llegada del Papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires genera un fuerte operativo de seguridad, que impacta en la circulación de vehículos y peatones en distintos barrios porteños.

Desde el viernes hay cierre total de la Avenida del Libertador y se suma un desvío con un contracarril desde Olleros hasta Avenida Casares.

A partir del corte a la altura de Olleros, en Libertador hay desvíos en dos sentidos para los que llegan del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero. Se busca evitar que circulen por adentro del barrio de Palermo y se generen embotellamientos, para sortear el corte central de la Avenida del Libertador.

Por eso, se puede doblar por Olleros hacia a la izquierda, por Valentín Alsina, y Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta donde al llegar a Dorrego se va a poder continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares (200 metros después de Sarmiento) y ahí doblar a la derecha y retomar Libertador.

En el corte de Libertador y Olleros, agentes de tránsito van a derivar a los automovilistas hacia este recorrido en el Parque 3 de Febrero.

Vías alternativas desde la zona norte: Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), también desviar por la colectora de la Illia, y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, o bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

Autopistas gratis: ante los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige hasta el miércoles a las 14.

La circulación peatonal está habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, debiendo respetar los vallados perimetrales de obra.

Estacionamiento sobre Avenida del Libertador: despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y supervisado por personal de tránsito.

En Recoleta, hasta el 11 de noviembre, hay restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Los puntos de ingreso y egreso serán Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

Para entrar a esa zona se deberá presentar: DNI con domicilio que coincida con el lugar de acceso y placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad. Además, por motivos de seguridad del papa, se reubicaron contenedores y vehículos estacionados, y también hay cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

Desde la CGT celebraron la visita del papa León XIV a la Argentina, y expresaron desde su cuenta de X: "¡Bienvenido, papa León XIV! Hace más de un siglo, en 1891, León XIII levantó la voz con Rerum Novarum para reconocer el derecho de las y los trabajadores a organizarse. Hoy llega el Papa que eligió su mismo nombre, en una tierra donde esa semilla se convirtió en historia de lucha, de fábricas y de barrios de trabajadores. Francisco caminó junto al movimiento obrero y reivindicó a los sindicatos como trinchera de las y los trabajadores. León XIV retoma esa bandera y multiplica su mensaje: la dignidad de las y los trabajadores no puede quedar subordinada a los intereses económicos. Que su visita nos encuentre unidos, organizados y con la fortaleza que demandan estos tiempos".

La llegada del papa León XIV a la Argentina está prevista a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será la ceremonia oficial de bienvenida.

A las 17.00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín. A las 17.20 será la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, y a las 17.50 tendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

A las 18.30 el Papa tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Cada palabra y cada gesto del papa León XIV , el primer pontífice en visitar la Argentina en casi 40 años, serán minuciosamente escrutados por todo el arco político nacional.

No es Francisco. No tiene su carisma y su imagen no está salpicada por la grieta política que golpeó a Jorge Bergoglio durante sus 12 años de Pontificado. Pero sin dudas, la visita de León XIV al país será un evento histórico que impactará fuerte en la sociedad argentina.

El papa León XIV tendrá este domingo sus últimas actividades en Uruguay antes de partir rumbo a la Argentina , donde continuará su gira por Sudamérica. El cierre de la visita será con una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida , en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres , prevista para las 10:30 .

Más tarde, el pontífice será despedido con una ceremonia oficial en el aeropuerto internacional de Montevideo - Carrasco . El acto está previsto para las 15:10 y contará con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y otras autoridades del país. Luego, León XIV partirá hacia Buenos Aires , donde se espera que arribe a las 16:30 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery .

El padre Martín Bourdieu , párroco de la Basílica de San José de Flores , habló con TN en la previa de la llegada del papa León XIV a la Argentina y expresó la alegría de la comunidad por recibir al pontífice en un lugar tan ligado a la historia de Francisco. “Se nos mezclan un montón de sentimientos, pero estamos muy felices, muy contentos” , sostuvo.

El sacerdote contó que organizaron una celebración con parroquias, grupos, movimientos y jóvenes para preparar la llegada del Papa . La actividad incluyó un musical titulado El encuentro de los dos papas, que recreó el vínculo entre León XIV y Francisco . “Fue muy logrado, muy emocionante, muy conmovedor”, describió Bourdieu, quien también destacó la relación personal que existía entre Jorge Bergoglio y Robert Prevost .

Durante la entrevista, el cura consideró que León XIV representa una continuidad del camino iniciado por Francisco y valoró que sus mensajes aborden los problemas concretos de la sociedad . “Cada Papa continúa un poco el camino del otro y es así”, afirmó. Sobre la visita, concluyó: “Disfrutemos estos días. Nos hace mucha falta y nos hace mucho bien”.

Una persona fue detenida por amenazar de muerte al papa León XIV durante su visita a la Argentina. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) a partir de información aportada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

A través de un comunicado, el Gobierno indicó que los datos fueron producidos por la Subsecretaría de Operaciones y entregados al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. El operativo se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de la amenaza.

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , expresó su emoción por la visita del Pontífice y destacó la expectativa que se vive entre los fieles.

Desde la Basílica de San José de Flores, donde se realizó una vigilia para esperar al Santo Padre, el religioso habló con TN sobre el significado de la visita. “Lo que yo más estoy descubriendo es una enorme alegría y una gran esperanza” , aseguró.

“Una enorme alegría de recibir al Pastor de todos, al Pastor universal que nos viene a confirmar en la fe, que nos viene a impulsar para la misión”, agregó.

García Cuerva también se refirió a la visita que León XIV tiene prevista a una cárcel de Buenos Aires y reveló que el propio Papa le había manifestado su intención de acercarse a los detenidos durante una conversación que mantuvieron meses atrás.

“No va a la cárcel porque apoya o aplauda la situación de los delitos, sino que va para estar cerca de aquellos que cometieron un delito, pero desde la misericordia de Dios todos tenemos otra oportunidad ”, explicó.

Por último, sostuvo que la visita papal será una oportunidad para renovar la esperanza y promover el encuentro entre los argentinos.

El cielo de Montevideo se iluminó con fuegos artificiales mientras las voces del coro acompañaban el cierre de la vigilia en el Estadio Centenario.

En medio de la celebración, el papa León XIV levantó la mirada y contempló el espectáculo con una sonrisa.

Fue una imagen sencilla, pero cargada de emoción: el Pontífice disfrutando de la música y las luces, rodeado de miles de fieles que lo acompañaron en una noche especial.

Una postal para el recuerdo, en la despedida de su segunda jornada en Uruguay, a pocas horas de continuar su viaje hacia la Argentina.

Durante la vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, el papa León XIV dirigió un mensaje especial a los jóvenes y los alentó a construir un proyecto de vida basado en el amor y el compromiso.

“Amigos jóvenes, atrévanse a formar una familia, sean capaces de servir a los demás” , expresó el Pontífice ante miles de fieles que participaron de la celebración.

En su discurso, también reflexionó sobre los cambios que atraviesa la Iglesia y advirtió sobre el avance de la secularización y la indiferencia religiosa .

En ese contexto, llamó a los creyentes a renovar su fe y su compromiso con la comunidad. "Dense por completo a Dios, todos debemos ser discípulos una y otra vez", concluyó el Papa.

Sobre el final del evento, León XIV le entregó un cáliz a la Iglesia Uruguaya y recibió, a modo de regalo, la imagen de la Inmaculada Concepción .

Fuente: TN