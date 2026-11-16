Las 3 plantas que perfuman tu balcón todo el año: soportan el calor y son fáciles de cuidar

Para tener plantas perfumadas en el balcón no hace falta contar con un jardín amplio ni dedicarles demasiado tiempo. Existen especies resistentes al calor que se adaptan bien al cultivo en macetas y pueden aportar fragancia durante distintas épocas del año.

Entre las opciones más prácticas están la lavanda, el jazmín estrella y el romero , tres plantas que se destacan por sus aromas y que pueden crecer en espacios exteriores. Mientras algunas perfuman el ambiente a través de sus flores, otras conservan hojas aromáticas durante todo el año.

La clave está en elegir especies perennes que toleren el sol y no necesiten riegos constantes . La Royal Horticultural Society (RHS) destaca a la lavanda por sus flores fragantes y su follaje aromático, mientras que el romero mantiene sus hojas verdes y perfumadas durante todo el año. A estas alternativas se suma el jazmín estrella, una trepadora de flores blancas muy aromáticas que se adapta al cultivo en macetas.

La lavanda es una de las plantas más elegidas para perfumar balcones y terrazas. Sus flores violetas tienen una fragancia característica y sus hojas también son aromáticas, por lo que puede aportar perfume incluso fuera de su período de floración .

La Royal Horticultural Society explica que esta especie crece bien a pleno sol y en suelos con buen drenaje. Además, tolera la sequía una vez establecida, aunque durante el primer año necesita riegos regulares para desarrollar sus raíces.

Para mantenerla saludable, conviene colocarla en una maceta con agujeros en la base y utilizar un sustrato que permita eliminar el exceso de agua. También es recomendable podarla después de la floración para conservar su forma compacta y evitar que se vuelva demasiado leñosa.

El jazmín estrella, también conocido como jazmín de leche, es una planta trepadora que se caracteriza por sus pequeñas flores blancas y su perfume intenso . Es una buena alternativa para balcones porque puede crecer en macetas y utilizar una estructura para trepar.

La North Carolina State University , a través de su servicio de extensión hortícola, explica que esta especie es perenne, conserva sus hojas durante todo el año y produce flores muy perfumadas hacia fines de la primavera y durante el verano. Una vez establecida, también puede tolerar períodos de sequía.

Para cultivarla, conviene ubicarla en un lugar cálido y protegido , donde reciba sol o semisombra. Necesita un sustrato fértil y con buen drenaje, además de una guía o enrejado que permita sostener sus ramas.

Durante el primer año es importante mantener un riego regular, especialmente si está en una maceta. Después, alcanza con controlar la humedad de la tierra y reforzar el riego durante los períodos de calor intenso.

El romero es otra de las especies recomendadas para quienes buscan perfumar el balcón durante todo el año. Tiene hojas finas, verdes y muy aromáticas, que liberan un olor intenso cuando se las toca o se las frota entre los dedos .

La Royal Horticultural Society destaca que es un arbusto perenne de origen mediterráneo que tolera la sequía una vez establecido y se adapta muy bien al cultivo en recipientes. Además, mantiene su follaje durante todo el año y necesita pocos cuidados.

Para que crezca adecuadamente, conviene ubicarlo en un lugar soleado, donde reciba varias horas de luz directa. También necesita una maceta con buen drenaje y un sustrato que no acumule demasiada humedad.

Una de sus ventajas es que puede podarse para mantener un tamaño compacto y aprovechar sus ramas en la cocina. Es importante evitar el exceso de agua, ya que sus raíces pueden deteriorarse si permanecen encharcadas.

Fuente: TN