El drama de un comerciante que perdió su local por la explosión en Lanús: “No me interesa que me den plata, me interesa laburar”

Cristian y su familia tenían un local de fotografía frente a la fiambrería donde ocurrió la explosión en Remedios de Escalada , partido de Lanús. Hoy, aseguran que prácticamente lo perdieron todo : gran parte de la papelería quedó destruida y las computadoras y las impresoras se mojaron durante las tareas para evitar que se produjeran incendios.

El día del siniestro, su esposa había ido a abrir el negocio, pero se retiró 15 minutos antes de la explosión porque no podían prender la luz. “Nos dijeron que no prendamos porque estaba el escape de gas en ese momento”, contó el hombre a TN . Según relató, uno de los inspectores había ingresado al local para realizar una medición y el aparato que utilizaba emitía un sonido y marcaba una luz roja. Su mujer le consultó si eso estaba bien.

“Lo que pasó a continuación es lo que todos saben, se podía evitar porque mi señora estuvo antes y lo notó”, sostuvo.

El comercio está ubicado a unos 10 metros del lugar de la explosión. Cristian calcula que entre un 60% y un 70% del local ya no existe. También encontraron objetos derretidos y comprobaron que los equipos habían quedado mojados. Hasta ahora, pudieron ingresar una sola vez, durante un breve lapso y acompañados por personal de Defensa Civil.

“Estamos en frente de la fiambrería, a 10 metros”, explicó. Y aclaró que todavía no pudo calcular el monto total de las pérdidas.

La familia trabaja por su cuenta y no tiene empleados. Se trata de un pequeño emprendimiento que, con el paso del tiempo, había adaptado su actividad a los cambios del rubro fotográfico. Después de la pandemia, comenzaron a ofrecer principalmente impresiones, descarga de documentos y otros servicios similares. También ayudaban a los adultos mayores de la zona que necesitaban hacer esos trámites, muchas veces sin buscar un beneficio económico.

El comerciante contó que venían de atravesar una etapa difícil, pero que en los últimos dos meses el trabajo había empezado a repuntar. “Veníamos para atrás, llenándonos de deudas, repuntó el trabajo y estábamos agradeciendo y de golpe vino esto que nos cortó las piernas” , expresó.

Por el momento, la Municipalidad les informó que les brindará un subsidio para afrontar los gastos básicos , ya que estiman que no podrán trabajar durante un mes. También dijo que el intendente se comunicó con ellos y que desde el municipio iban a evaluar los daños para determinar qué podía cubrirse. Sobre la empresa proveedora de gas, en cambio, aseguró que nadie se había contactado.

“Nosotros vivimos el día a día, no tenemos empleados, trabajamos nosotros, mis hijos, es una pequeña empresa familiar”, remarcó. En ese contexto, explicó que su principal preocupación no pasa solamente por recuperar lo perdido, sino por volver a trabajar.

“No me interesa que me den plata, me interesa que me den laburo”, afirmó. Mientras intenta mantenerse tranquilo y ser fuerte por su familia, Cristian busca encontrar fuerzas para empezar de nuevo: “Muchos años de laburo, muchas caídas, muchas vueltas y esta será una más, caernos para levantarnos más fuertes”.

El local comparte sus trabajos y servicios a través de Instagram , en la cuenta @fotoescalada.

Fuente: TN