La visita del papa León XIV podría movilizar más de 3 millones de turistas nacionales e internacionales

En el marco de su gira por Sudamérica, el papa León XIV visita la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre y recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. En la previa a su llegada, se anticipa un importante movimiento de viajeros hacia estos destinos tanto interna como del exterior .

Según el relevamiento preliminar del Observatorio Argentino de Turismo (OAT) de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), se estima que hasta 7 millones de peregrinos participarán de los distintos actos previstos durante su visita, con un movimiento turístico que superaría los 3 millones de visitantes, entre turismo nacional e internacional .

Además de los argentinos que se movilizarán para presenciar la visita del Papa, el análisis remarcó un “ marcado crecimiento del turismo receptivo internacional ”, con un incremento de las reservas provenientes principalmente de Chile, Perú y Brasil.

En la Ciudad de Buenos Aires se proyecta el ingreso de más de 1,2 millones de visitantes procedentes del interior del país y del extranjero. En ese sentido, para el fin de semana largo se estima que la ocupación hotelera promediará el 75% .

En la provincia de Buenos Aires , Luján y el corredor oeste concentran las mayores expectativas de convocatoria. “ Las búsquedas de alojamiento en Luján y sus alrededores crecieron más de un 1800%, y se espera una ocupación plena, con la llegada de al menos 2 millones de personas ”, detalló el relevamiento.

Por otro lado, también destacó un fuerte crecimiento en otros destinos de la provincia : en General Rodríguez, las búsquedas de alojamiento aumentaron un 1354%, mientras que en Pilar el incremento alcanzó el 105% para el mismo período. Por su parte, Mercedes también espera niveles elevados de ocupación.

En Córdoba , las proyecciones indican que podrían recibirse hasta un millón y medio de visitantes . La capital provincial espera alcanzar la ocupación plena, con reservas que ya se ubican en torno al 70% .

Asimismo, se prevé un importante derrame turístico hacia ciudades y localidades vecinas de las sierras cordobesas. En Villa Carlos Paz , las expectativas y reservas ya superan el 70%, mientras que en Alta Gracia las búsquedas de alojamiento aumentaron casi un 400%.

Por último, llamó la atención el crecimiento en las búsquedas de alojamientos en Entre Ríos , que se explica por quienes aprovecharon para presenciar la misa que el Santo Padre celebró este sábado en Paysandú, Uruguay . En este contexto, la ciudad entrerriana de Colón proyecta una alta ocupación, con reservas que ya superan el 50% .

“Estas proyecciones preliminares reflejan el impacto que tendrá la visita de León XIV en la actividad turística argentina, tanto por la movilización de peregrinos como por el movimiento de visitantes nacionales e internacionales, con efectos en los servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y comercio de los destinos involucrados”, señalaron desde la CAT en un comunicado.

Fuente: La Nación