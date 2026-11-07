La princesa Ana aterrizará en las islas Malvinas para cuando se inicia la audiencia del Tribunal del Mar

El Palacio de Buckingham anunció hoy oficialmente que la hermana del rey Carlos III de Inglaterra, la princesa Ana , y su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence , visitarán las islas Malvinas, a partir de este lunes . El viaje, que durará 11 días extendiéndose hasta el día 20, se produce en vísperas de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebre en Hamburgo la audiencia sobre la demanda argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion los días 11 y 12 de este mes.

La agenda oficial señala que la visita a las islas de la princesa está enmarcada en su rol de “Patrona del South Georgia Heritage Trust” , una organización que trabaja en la protección del patrimonio y el medio ambiente de las Georgias del Sur, donde participará de una serie de actos en las islas donde se se reunirá con miembros de la comunidad, visitará el faro de Cabo Pembroke, Tussac House y el recién inaugurado Complejo Deportivo Nacional, y asistirá a una recepción en la Government House de Stanley (Casa del Gobernador representante del Rey Carlos en el archipiélago) donde será recibida por el gobernador Colin Martin-Reynolds Alison Blake y miembros de la Asamblea Legislativa -el gobierno autónomo isleño-.

También visitará el complejo de la Real Fuerza Aérea Británica conocido como RAF Mount Pleasant instalado a 60 kilómetros de Puerto Argentino y participará de un homenaje en el monumento a los caídos británicos en la guerra del Atlántico Sur , como lo hizo la última vez que visitó Malvinas en 2022.

Con mucho cuidado, Buckingham presentó el viaje de la hermana del Rey Carlos III como una visita de honor , como suelen realizar miembros de la realeza a los países de la Mancomunidad de las Naciones o bien a los Territorios Británicos de Ultramar, pero no parece una casualidad que su calendario coincida con una semana clave en la disputa por las islas.

Esa semana, e l tribunal de Hamburgo escuchará a la Argentina y al Reino Unido, el 10 y 11 de noviembre, mientras que la Cámara de Diputados argentina planea debatir el jueves 12 la dilatada ley de defensa de la soberanía , que endurece las sanciones a las empresas vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago, pero que no cuenta con el apoyo, de parte de bloques opositores en lo que se refiere en los capítulos destinados a la creación de un polémico Consejo de Seguridad.

Más allá de lo que oficialmente se desprende de la agenda oficial de las actividades en las islas de la princesa Ana, para la comunidad isleña es una muestra de apoyo del Reino Unido a su “derecho de autodeterminación ” y como una manera de manifestar de parte de la corona británica su voluntad para que el proyecto petrolero no se interrumpa.

Justamente, la semana pasada, tal como lo adelantó en su momento LA NACION , la Asamblea Legislativa de las Malvinas hizo público un ambicioso plan de infraestructura , enmarcado bajo la figura de “ Fondo soberano de inversión” , que prevé utilizar los ingresos del sector energético, léase regalías e impuestos por el desarrollo petrolero offshore en Sea Lion, por unas 300 millones de libras.

El plan incluye varias reformas que van desde mejorar la conectividad de las islas y mejoras en el puerto, hasta un nuevo sistema de abastecimiento de energía eléctrica, un parque eólico y un plan de viviendas pensado para inmigrantes arribados por el desarrollo petrolero, entre otros planes.

Al compás de las disputas diplomáticas, apelaciones y reclamos argentinos, en Malvinas, los locales dan señales de estar seguros de que el proyecto petrolero Sea Lion no se detendrá.

Fuente: La Nación