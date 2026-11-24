La Policía de la Ciudad intervino este martes en un comercio de la calle Ambrosetti, en el barrio de Caballito, para desmontar un deck instalado en la vereda.

La medida, impulsada por el área de Espacio Público del Gobierno porteño, se enmarca en los cambios de sentido de circulación que comienzan a regir desde el 25 de noviembre por la implementación del TramBus y generó resistencia de vecinos y del responsable del local.

Vecinos y personas que se encontraban el lugar filmaron el momento donde el personal policial irrumpió en el lugar y comenzó a echar a los clientes. En uno de los videos, que se viralizaron rápidamente, se ve como una familia forcejea con un agente por una mesa.

En los videos que circularon se observan intercambios tensos: personas gritando “¡Paren!”, “¡Lo van a matar!” y acusaciones de violencia, mientras los policías contenían a varios individuos.

En otro de los videos se observa a oficiales, algunos con cascos y protección, acercarse a personas que permanecían sentadas. Una mujer manifestó que se corría y que “no había problema”, mientras otra indicaba que una de las presentes “es alemana, no entiende”. En el lugar también había una menor.

Los efectivos se posicionaron alrededor de las mesas y dialogaron con los clientes. Varias personas filmaron la escena.

Desde la Policía aseguraron a TN que el desalojo se dio en el marco de las obras para la llegada del Trambus a Caballito y se dispuso el retiro de cuatro decks gastronómicos ubicados sobre la calle Ambrosetti.

“La medida, que fue comunicada con anticipación a los comerciantes, permitirá habilitar un carril adicional para la circulación de colectivos y mejorar la fluidez del tránsito en la zona”, explicaron.

Desde el 25 de noviembre, Ambrosetti invertirá su sentido entre Arturo Jauretche y Rivadavia y recibirá el tránsito de las líneas 55 y 145, que hoy circulan por Acoyte. El Gobierno porteño sostiene que las modificaciones responden a un estudio de impacto y a análisis sobre el puente de la calle que cruza las vías del Sarmiento.

Fuente: TN