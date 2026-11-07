Investigan un tiroteo en Fuerte Apache: hay un muerto, dos heridos y cuatro detenidos

Un enfrentamiento a tiros sorprendió este viernes a los vecinos del complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache . Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas. Entre las víctimas hay un adolescente de 14 años que recibió un disparo en la cara .

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:30 en la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero. Fuentes policiales indicaron a TN que uno de los hombres heridos fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde está internado con riesgo de vida.

La Gendarmería y la Policía bonaerense desplegaron un amplio operativo en el complejo, donde detuvieron a cuatro personas .

Por el momento, no trascendieron las circunstancias en las que comenzó el enfrentamiento ni la identidad de las víctimas.

El 25 de octubre, un enfrentamiento armado entre dos presuntas bandas narco dejó dos muertos y cuatro heridos en Fuerte Apache . Entre las víctimas fatales estaba Tiziano Gauna, de 17 años, y R. Quispe, de 36.

El tiroteo ocurrió durante la madrugada, en las inmediaciones de los nudos 3 y 6, cerca del tanque de agua comunitario. La principal hipótesis de los investigadores es el ataque estuvo relacionado con una disputa territorial por la venta de drogas entre dos facciones identificadas como “Villa Matienzo” y “Los Fiolos”.

De acuerdo con los testimonios, varios hombres armados llegaron en un auto y dispararon contra un grupo de personas antes de escapar . La secuencia quedó registrada en videos filmados por vecinos.

Después del episodio, la Policía bonaerense reforzó los patrullajes en el complejo y comenzó a analizar las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Fuente: TN