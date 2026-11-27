Comenzó como un rescate , pero terminó en una investigación: una mujer fue socorrida este viernes en el curso del embalse El Chocón, entre Neuquén y Río Negro, por agentes de la policía que finalmente terminaron demorándola junto con tres cómplices. El salvataje derivó en el descubrimiento de una trama sobre el robo de un auto, el incendio del vehículo y su despeñamiento en la vera del embalse . Los cómplices son dos hombres mayores de edad, detenidos, y una adolescente de 15 años, quien quedó a cargo de la Secretaría de Niñez rionegrina.

El incidente ocurrió este viernes por el mediodía en el embalse El Chocón, Villa El Chocón, en Río Negro, justo en el límite con Neuquén. Los brigadistas del cuartel de bomberos de Cipolletti recibieron una alerta por una mujer que se encontraba pidiendo auxilio en medio del curso de agua del embalse. Hasta allí partieron cuatro brigadistas, con una embarcación y equipamiento para realizar tareas de rescate vertical en terrenos de difícil acceso.

La falta de señal telefónica en el sector complicó las comunicaciones y la posibilidad de obtener información inmediata. El operativo motivó, además, la intervención de agentes policiales, de bomberos, de personal de Defensa Civil y trabajadores de Salud Pública de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Pero la convocatoria a los agentes de la Policía de Río Negro fue lo que terminó de echar las cartas de la mujer que fue rescatada, y que no estaba sola en la zona. La mujer, mayor de edad, había llegado al área a bordo de un auto que, según el medio La Mañana de Cipolletti , cayó desde un acantilado al embalse.

El auto fue incendiado antes de caer al agua , en cuyos alrededores se detuvo a los tres acompañantes y cómplices. Porque, en realidad, la mujer rescatada en el embalse El Chocón había intentado escapar de la escena a nado por el agua.

Sus tres acompañantes son dos hombres mayores de edad, ahora detenidos, y una adolescente de 15 años.

Según las primeras averiguaciones, el grupo habría robado el auto en la provincia de Neuquén y luego incinerado en inmediaciones de El Chocón, en un sector que ya corresponde a jurisdicción rionegrina. Por eso la intervención del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, en puntual del fiscal Gastón Brito Rubiola y la fiscal adjunta Victoria Bou Abdo, pertenecientes a la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, con sede en General Roca.

La adolescente de 15 años quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro. Los dos hombres están demorados en Cerro Policía. Ahora se intentan determinar los detalles del presunto robo e incendio del auto, así como las responsabilidades de los involucrados para establecer la carátula del caso.

Fuente: Clarín