El Instituto Nacional de Semillas (Inase) dispuso la inscripción de una nueva variedad de soja genéticamente modificada , identificada como 5045DH06-02 en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. La solicitud fue presentada por Pioneer Overseas Corporation , representada en el país por Corteva Seeds Argentina . Según fuentes de la industria, se trata de una variedad Enlist sin protección contra insectos .

La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial mediante la resolución 494/2026 , que Martín Famulari , presidente del Inase , firmó. La Dirección Nacional de Registro de Variedades informó que la solicitud cumplió los requisitos de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas y su reglamentación . La Comisión Nacional de Semillas intervino en el trámite. La resolución instruye a la Dirección a expedir el título de propiedad una vez cumplida la publicación oficial.

La inscripción ordenada por la resolución protege el derecho de propiedad sobre la variedad . La habilitación para vender la semilla en el país corresponde a otro trámite ante el Inase , la inscripción en el Registro Nacional de Cultivares .

La variedad 5045DH06-02 incorpora la tecnología Enlist E3 . Un aviso que el Inase publicó en junio identifica el evento DAS-44406-6 , que le confiere tolerancia a glifosato, glufosinato de amonio y 2,4-D . Ese mismo evento forma parte de Conkesta E3 , que incorpora además un segundo evento para proteger el cultivo contra ciertos insectos lepidópteros.

En la Argentina, un antecedente de las sojas con protección contra insectos fue Intacta RR2 Pro, de Monsanto, que obtuvo la autorización comercial en 2012 y combinó ese rasgo con la tolerancia a glifosato. En 2016 se autorizó la combinación de eventos que Corteva identifica como Conkesta E3 , que reúne protección contra ciertos lepidópteros y tolerancia a los tres herbicidas.

En la misma edición del Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura bajo la firma de Sergio Iratea publicó la resolución 239/2026 , que autorizó a DBNBC Argentina a comercializar para todo uso la semilla , los productos y los subproductos de una soja que combina tres eventos genéticamente modificados. Ese material, obtenido mediante el cruzamiento convencional de eventos que ya contaban con autorización individual en el país, tolera herbicidas a base de glifosato y glufosinato de amonio y ofrece protección frente a ciertos insectos lepidópteros. Esas características corresponden al material de DBNBC Argentina.

La autorización establece que DBNBC Argentina deberá esperar la aprobación de esa combinación de eventos en la Unión Europea antes de comercializar variedades que la incorporen. Además, antes de inscribirlas en el Registro Nacional de Cultivares, deberá presentar un Plan de Manejo de Resistencia de Insectos y obtener una evaluación favorable de la Coordinación de Innovación y Biotecnología y de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria ( Conabia ).

Según Agricultura, la Conabia evaluó la posible interacción entre las proteínas expresadas por los eventos y concluyó que la combinación y sus acumulaciones intermedias no presentan riesgos adicionales para el agroecosistema frente a otras sojas comerciales .

El Senasa determinó que el material es apto para consumo humano y animal y que su valor nutritivo es comparable al de la soja convencional. Por su parte, la Dirección de Políticas de Mercados consideró que no se identificaban mayores riesgos para la comercialización si la difusión de las variedades quedaba supeditada a la aprobación europea.

DBNBC Argentina es la filial local de Beijing Dabeinong Biotechnology , una compañía china de biotecnología agrícola que opera en la Argentina y Brasil. En el país tiene una estación experimental en Rojas, provincia de Buenos Aires , y anunció acuerdos con Bioceres, Grupo Don Mario y Santa Rosa Semillas . En Brasil, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad aprobó en septiembre la liberación comercial de la misma combinación de tres eventos evaluada en la Argentina. En el mercado local, la empresa solicitó la autorización con fines comerciales y la resolución establece que deberá esperar el aval de la Unión Europea para vender variedades que incorporen esa combinación.

Fuente: La Nación