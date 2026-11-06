Hallaron en Mendoza los restos de un bebé desaparecido hace 40 años: Su madre lo reconoció por una medallita

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Los restos fueron encontrados en una cripta del cementerio, durante un procedimiento ordenado por la Justicia Federal. El niño había nacido en septiembre de 1986 en el hospital Lagomaggiore y su madre denunció que nunca le permitieron volver a verlo después del parto.

Peritos de la Justicia Federal de Mendoza encontraron los restos de un bebé cuya desaparición había sido denunciada por su madre hace cuatro décadas. El hallazgo se produjo en una cripta del cementerio provincial y la mujer pudo reconocer a su hijo por una medallita que estaba junto a los huesos.

El caso se remonta a septiembre de 1986, cuando la mujer dio a luz a un varón en el hospital Lagomaggiore. Según su denuncia, pudo verlo en la sala de partos, pero posteriormente le informaron que había fallecido y no le permitieron despedirse ni recibir el cuerpo.

Los restos fueron localizados durante un procedimiento ordenado por el Juzgado Federal N.º 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Garnica, en una investigación impulsada por el fiscal Fernando Alcaraz. Los investigadores habían realizado búsquedas anteriores sin resultados, hasta que revisaron las criptas 15 y 16 del cementerio.

La madre había llevado el caso ante la Justicia provincial durante años, pero la causa terminó archivada. Posteriormente, con el asesoramiento de sus abogados, logró que la investigación fuera desarchivada y trasladada al fuero federal.

En el marco de las actuaciones, también aportó una muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza y consiguió documentación que evidenciaría irregularidades en los registros oficiales.

Entre las inconsistencias señaladas por sus representantes legales figuran los certificados de nacimiento y defunción del bebé, que comparten el mismo número de DNI, pero consignan horarios incompatibles. Incluso, en uno de los documentos el niño aparece como fallecido antes de su nacimiento.

La investigación fue aceptada por la Justicia Federal en agosto de 2025 y busca esclarecer una posible sustracción y ocultamiento de un menor, además de eventuales delitos de alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público.

El expediente también contempla otras denuncias de desapariciones de niños que habrían ocurrido en el mismo hospital durante las décadas de 1980 y 1990.

Según los abogados de la mujer, el proceso podría avanzar mediante un Juicio por la Verdad, una herramienta judicial que permite esclarecer hechos y garantizar el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido, incluso cuando no sea posible imponer una condena penal.

Tras el hallazgo de los restos, será el juez Garnica quien determine los próximos pasos de la investigación, que buscará establecer qué ocurrió con el bebé y las posibles responsabilidades de quienes trabajaban en el hospital durante aquella época.