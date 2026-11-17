“Extraño todo lo que éramos”: El desgarrador mensaje de una madre cuya hija sufrió una grave lesión cerebral tras oler pimienta

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La madre de Thais Medeiros, una joven brasileña que sufrió una grave reacción alérgica después de oler un frasco de pimienta en febrero de 2023, compartió un emotivo mensaje en las redes sociales para expresar cuánto extraña la vida que tenía con su hija antes de aquel episodio.

Adriana Medeiros publicó el miércoles 11 de noviembre un video que muestra parte de la rutina de cuidados y tratamientos de la joven, quien desde entonces presenta importantes dificultades para moverse y hablar.

“Todavía extraño todo lo que éramos, pero agradezco a Dios por todo lo que nos permite seguir siendo”, escribió la mujer junto a las imágenes.

En su publicación, recordó las conversaciones, los abrazos, las bromas y las risas que compartían antes de que la vida de ambas cambiara por completo.

“Ya son casi cuatro años de un camino que jamás imaginamos vivir. Casi cuatro años de lucha, de espera, de tratamientos, de expectativas y de una nostalgia que no disminuye”, expresó.

Una rutina marcada por los cuidados y la rehabilitación

El video muestra a Thais acostada en una cama mientras recibe atención de profesionales de la salud. También aparecen ejercicios de movilidad en sus brazos y piernas.

Adriana agradeció a los médicos, terapeutas y a todas las personas que acompañan a la familia durante este proceso. Según contó, cada mensaje de aliento y cada gesto de cariño los ayudan a seguir adelante.

Sin embargo, también reconoció el desgaste emocional que atraviesa como madre.

“No siempre soy fuerte. Hay días en los que el cansancio y la tristeza hablan más alto. Hay momentos en los que me pregunto por qué tenemos que pasar por todo esto”, escribió.

A pesar de las dificultades, aseguró que la familia mantiene la esperanza y sigue pendiente de cada pequeño avance de la joven.

“Detrás de cada cuidado hay una madre que extraña, una familia que lucha y un corazón que todavía espera”, expresó en otro fragmento del video.

La reacción ocurrió después de oler un frasco de pimienta

El episodio que cambió la vida de Thais ocurrió en febrero de 2023, en Anápolis, estado de Goiás. La joven estaba en la casa de su novio cuando acercó su nariz a un frasco de pimienta y sufrió una reacción alérgica grave.

En ese momento comenzó a sentir picazón en la garganta, se descompensó y perdió las fuerzas.

Thais, que trabajaba como trenzadora de cabello, permaneció más de 250 días internada en la unidad de terapia intensiva (UTI) de la Santa Casa de Anápolis.

Según explicó el médico Ruben Dias, la falta de oxigenación adecuada provocó una lesión cerebral irreversible que afectó sus movimientos y su capacidad para hablar.

Desde entonces necesita asistencia durante las 24 horas y continúa con sesiones de fisioterapia y rehabilitación.

En agosto de 2025, su madre había contado que los gastos mensuales para cubrir los cuidados de Thais rondaban los 16.000 reales.

En octubre de ese mismo año, cuando se cumplieron mil días desde el episodio, Adriana también había publicado un mensaje en el que describió el dolor de atravesar una situación que cambió por completo la vida de su familia.