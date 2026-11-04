Entradas para el próximo partido de la selección argentina: cuándo empieza la venta, precios y cómo comprar

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció los precios y el comienzo de la venta de entradas para el amistoso entre la selección argentina y Uruguay, en el primero de los dos partidos programados para la doble fecha FIFA de marzo (el otro será ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba). El encuentro se jugará el viernes 13 de noviembre en la Bombonera, en horario a confirmar, y marcará el comienzo de una nueva era en el seleccionado ya sin Lionel Messi en el plantel.

La casa madre del fútbol a nivel nacional comunicó que los tickets se podrán comprar a partir de este miércoles 4 de noviembre a las 16, con precios considerablemente más bajos que los de los últimos compromisos disputados en el país. Estarán disponibles a través de Deportick y el costo de los boletos comenzará en $95.000 más el “costo de servicio” por utilizar la plataforma.

Los tickets para el amistoso entre la selección argentina y Uruguay se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país y los boletos se pueden comprar desde este miércoles a las 16.

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Fuente: La Nación