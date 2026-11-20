Encapuchados la encerraron en el baño de su local y le robaron mercadería por casi $10 millones

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Una comerciante de barrio Argüello Norte, en Córdoba, sufrió un violento robo en su local de ropa. Los delincuentes la encerraron en el baño mientras vaciaban el negocio y escaparon con mercadería valuada en casi 10 millones de pesos. Desde entonces, la mujer no volvió a abrir las puertas.

El asalto ocurrió el jueves 12 de noviembre, alrededor de las 10:15. Ivana, la propietaria, estaba limpiando el piso y había dejado la puerta sin llave cuando fue sorprendida por los ladrones.

En diálogo con Arriba Córdoba, relató que uno de los delincuentes ingresó al comercio y la obligó a permanecer encerrada. “Entró un hombre alto grandote, cuando abrió la puerta me metió al baño, me decía que me callara y que me tirara al suelo”, recordó.

Según su testimonio, los asaltantes permanecieron unos diez minutos dentro del local. Mientras ella estaba encerrada, escuchaba cómo cargaban la mercadería en bolsas de consorcio.

El robo y las pérdidas millonarias

Ivana contó que los delincuentes llegaron encapuchados y se movilizaban en un automóvil sin patente. Durante el asalto, le preguntaron quién estaba observando las cámaras de seguridad desde su vivienda. Ella respondió que no había nadie siguiendo las imágenes.

En un momento, una mujer se asomó al comercio y los asaltantes se escondieron en los probadores para evitar ser descubiertos.

“Dejaron bolsas de consorcio tiradas, la idea era llevarse todo, quedaron bolsas”, explicó la comerciante.

Los ladrones se llevaron principalmente las prendas más costosas y también varios bolsos que Ivana había dejado en el negocio después de regresar de un viaje el día anterior.

“Cerca de 10 millones de pesos, todo lo más caro se llevaron”, lamentó. Desde el asalto, mantiene cerrado el local y todavía no sabe cómo podrá continuar con su actividad.

“Me dejaron vacía”: el dolor de la comerciante

Más allá de las pérdidas materiales, Ivana expresó su angustia por lo que significaba el negocio en su vida. Contó que comenzó el emprendimiento hace aproximadamente cinco años, durante la pandemia, después de haber trabajado como empleada doméstica.

Con mucho esfuerzo hizo crecer su comercio, que había comenzado con apenas una prenda de ropa.

“Me da mucha tristeza saber que me han llevado años de sacrificio, como verán se llevaron casi todo lo más caro. Se llevaron todo”, manifestó.

La mujer aseguró que siempre se dedicó a trabajar y que el robo la dejó sin saber cómo seguir adelante.

“Lo único que sé hacer es trabajar y ahora ¿qué hago?”, se preguntó.

Al recordar sus comienzos, explicó que había decidido emprender porque quería progresar y construir algo propio. “La verdad que me quitan hasta los sueños porque me quise superar y ahora ¿qué hago? Me dejaron vacía”, expresó.

Una semana después del asalto, el local continúa cerrado y su propietaria intenta afrontar las consecuencias de un robo que le arrebató gran parte de la mercadería que había conseguido reunir durante años de trabajo.