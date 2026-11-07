El periodista pinamarense Cristian Eche fue nominado a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

ZONALES





Cristian Eche quedó entre los nominados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) a los Martín Fierro de cable 2026 en la categoría de "Cronista / Movilero", terna en la que comparte nominación con Alejandro Moreyra (C5N), Mercedes Mora (A24) y Fabián Rubino (A24).





El reconocimiento destaca su labor en exteriores para la señal Crónica TV, donde ha estado al frente de coberturas complejas de resonancia nacional, como el caso Loan en Corrientes y el juicio de Fernando Báez Sosa.





La historia del cronista de Crónica TV que transformó una productora local y autogestionada en la Costa Atlántica en un referente del periodismo de investigación criminal y judicial en las principales coberturas del país.





El camino del periodista Cristian Eche es el reflejo de una carrera construida desde las bases del interior bonaerense hasta la primera línea de los acontecimientos policiales más complejos de la Argentina. Criado en la ciudad balnearia de Pinamar, el actual cronista de exteriores de Crónica TV consolidó su vocación combinando el espíritu emprendedor de los medios digitales con la rigurosidad técnica de los grandes canales de noticias.





Los primeros pasos de su formación se dieron lejos de los estudios de televisión. Eche cursó sus estudios secundarios en la Escuela de Educación Técnica N°1 de Pinamar, un entorno que le brindó las herramientas técnicas necesarias para la producción audiovisual y la edición de contenidos. Con apenas veinte años y una marcada iniciativa por narrar las realidades de su comunidad, fundó en 2016 su propia plataforma independiente bajo el nombre de Eche TV, orientada inicialmente al ámbito local y al entretenimiento digital.





En noviembre de 2020, Eche se incorporó formalmente al equipo de Crónica TV, el canal de las históricas placas rojas. Su regreso a la Costa Atlántica, esta vez con el micrófono de la señal nacional, lo puso a prueba de inmediato durante el verano de 2021, cuando debió enfrentar agresiones en vivo mientras reportaba incidentes nocturnos en las playas pinamarenses, demostrando el temple requerido para el trabajo de calle.





Con el paso de los meses, su perfil se especializó de forma definitiva en la cobertura de casos policiales, judiciales y femicidios de alto impacto. Eche se convirtió en un rostro familiar para la opinión pública argentina al liderar coberturas extenuantes en los escenarios más calientes de la actualidad criminal, entre los que destacaron las instancias del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Dolores y, de manera más reciente, la cobertura en Corrientes de la desaparición del niño Loan Danilo Peña. En este último caso, sus entrevistas exclusivas en territorio correntino cobraron fuerte repercusión en la agenda de los medios nacionales.





En la actualidad, Cristian Eche mantiene un pie en la televisión abierta y otro en la autogestión de nuevos formatos. A la par de sus salidas diarias para Crónica TV, relanzó ECHE TV como un canal de streaming federal enfocado en el análisis en profundidad de expedientes criminales y editoriales semanales junto a especialistas. De esta manera, el joven que comenzó editando videos en Pinamar se consolida hoy como uno de los cronistas con mayor presencia en el territorio y en las investigaciones que conmocionan al país.