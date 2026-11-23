El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que la Universidad Di Tella mide todos los meses desde 2001 subió 4,1 por ciento en noviembre y se ubicó en 2,04 puntos.

Según la universidad, el nivel de confianza en el mes 35 de la presidencia de Javier Milei es 15,2% mayor que el de la presidencia de Mauricio Macri, y 71,1% mayor que el de la de Alberto Fernández , en el mismo mes de gestión.

En términos interanuales, el índice cayó 17,5% . Desde abril ha oscilado en torno a un valor de 2, con ascensos y descensos de magnitud modesta. El ICG se confecciona desde noviembre de 2001 en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional y se mide en una escala de 0 a 5.

El ICG durante la presidencia de Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos , comparables con los valores de Mauricio Macri, y por debajo de los de Néstor Kirchner (las dos presidencias con mayor ICG promedio de las seis anteriores), en el mismo periodo.

De acuerdo el informe En el mes 35 de la actual presidencia, el nivel del ICG es inferior al que obtuvieron los gobiernos de Néstor Kirchner (2,54; -19,8%) y Cristina Kirchner I (2,42; -16%) en el mismo momento de sus gestiones (en el trigésimo quinto mes del primer gobierno de la ex mandataria –noviembre de 2010– el ICG experimentó un fuerte ascenso, en coincidencia temporal con la muerte de su esposo ).

En noviembre, los cinco componentes del ICG aumentaron respecto del mes previo : Honestidad se ubicó en 2,41 puntos (+1,4%), Capacidad para resolver problemas en 2,40 puntos (+5,6%), Eficiencia en 2,08 puntos (+4,5%), la Evaluación general del gobierno en 1,69 puntos (+3,6%) y Preocupación por el interés general en 1,60 puntos (+6,4%).

El promedio del ICG durante la gestión Milei desciende a 2,32 puntos , su registro más bajo. Como referencia, los promedios durante las dos presidencias anteriores (las de Mauricio Macri y Alberto Fernández) en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,43 y 1,83 puntos, respectivamente.

La confianza en el gobierno de Milei es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres. La brecha de género de noviembre se ubica en 0,65 puntos, un leve aumento respecto de octubre. El ICG entre los hombres aumenta a 2,35puntos (+8,7%) , mientras que entre las mujeres se ubica en 1,70 puntos (-2%).

En cuanto a la edad, la mayor confianza en el Gobierno se da en los jóvenes de entre 18 y 29 años . En ese segmento se registró nuevamente el nivel más elevado del ICG en noviembre, con 2,23 puntos (-6,2%). Le sigue muy cercanamente el grupo de mayores de 50 años, que presenta un marcado aumento (2,20; +21,7%). Por último, el segmento de entre 30 y 49 años se ubica en 1,82 puntos (-7,2%).

En el plano geográfico, el ICG presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en las provincias , con 2,27 puntos (+6,3%). Dentro del AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 1,95 puntos (+3,7%) y los del GBA en 1,59 puntos (-1,4%). Se amplía por segundo mes consecutivo la brecha interior-GBA.

Fuente: La Nación