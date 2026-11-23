Decidido a impedir la realización de un reconocimeinto al exjefe del ERP Mario Santucho en la UBA, el gobierno de Javier Milei pidió al rector de esa universidad, Ricardo Gelpi , “evitar que se realice este repudiable homenaje” al líder guerrillero, y le exigió “se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”, aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Sociales y avalada por la actual decana Ana Arias .

El Gobierno se dirigió a Gelpi a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez , que le envió una nota formal.

“El mencionado homenaje a este personaje no hace más que reivindicar el pasado violento de nuestra Patria, en donde el grupo terrorista que lideró, autodenominado ‘Ejército Revolucionario del Pueblo’ (ERP), buscaba la toma del poder mediante la lucha armada para imponer por la fuerza un régimen totalitario en nuestro país. No hay argumentos para realizar un homenaje a la persona que liderando el ERP cometió asesinatos, secuestros, crímenes aberrantes y actos terroristas contra el propio pueblo argentino que quería vivir en paz y libertad, rechazando la imposición de una ideología totalitaria desde este grupo armado”, escribió Alvarez, que calificó a Santucho como “líder terrorista”, en la carta oficial dirigida a Gelpi.

“Este homenaje que promueve a una persona que publicitaba sus crímenes, enalteciendo, justificando o glorificando actos terroristas, las haría pasible de la comisión de delitos a las autoridades universitarias responsables , además [de] que incurrirían en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos por utilizar instalaciones y recursos públicos universitarios con fines ajenos a la competencia legal de las universidades”, dijo el funcionario, que responde a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

“Frente a esta situación, exijo a usted que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”, advirtió el funcionario libertario.

Solicitó a Gelpi, además, que “al utilizarse instalaciones y fondos públicos destinados a la educación universitaria con la posible comisión de un ilícito, se informe a esta Subsecretaría las actuaciones administrativas, medidas disciplinarias y sanciones realizadas por la Universidad ”.

La misiva enviada por Alvarez a Gelpi fue la segunda comunicación oficial en rechazo a la convocatoria para homenajear a Santucho, impulsada por el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, que encabeza la decana Arias , dirigente vinculada al peronismo porteño y que hoy defendió la realización del acto, previsto para el próximo 10 de diciembre en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, en el barrio de Constitución.

Anoche, en el Ministerio de Capital Humano informaron a través de un comunicado que habían solicitado información sobre el encuentro al rector Gelpi, “para exigir la adopción de medidas administrativas necesarias para impedir la realización del homenaje” a Santucho y la eventual “aplicaciones de sanciones para sus promotores”.

Hoy, el bloque de senadores libertarios que encabeza Patricia Bullrich se sumó al repudio del oficialismo. “La memoria no puede ser selectiva. No se puede defender la democracia mientras se homenajea a quienes atentaron contra ella. Exigimos que las autoridades de la UBA suspendan esta actividad y tomen las medidas correspondientes”, afirmó el bloque libertario de la Cámara alta.

El homenaje a Santucho generó incomodidad en la conducción de la universidad pública. Tal como informó LA NACION , altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), dijeron, ayer temprano, que en principio respetarían la “libertad de cátedra” y no pondrían trabas a la realización del homenaje a Santucho. Pero horas después, la posición cambió y desde la conducción de la UBA explicaron que analizaban tomar “algún tipo de medida” adicional de oposición al evento, en forma de comunicado o alguna acción concreta.

A título personal, Yacobitti se manifestó anoche en contra del homenaje . “Rechazo la propuesta de homenaje a Mario Santucho, quien atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76″, expresó el vicerrector de la UBA, que afirmó que “la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático” . Y anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior de la UBA para que se expida “en el mismo sentido”. Yacobitti, dirigente de la UCR y una de las cabezas de las manifestaciones de la comunidad universitaria contra el Gobierno por el financiamiento educativo, asumirá como nuevo rector de la UBA el 11 de diciembre próximo.

Fuente: La Nación