El divertido video de Mónica Ayos y Diego Olivera que se hizo viral

Un limón en el aire, una mirada pícara y un remate inesperado. Con esos ingredientes, Mónica Ayos y Diego Olivera protagonizaron un divertido video que se volvió viral en Instagram. La pareja apeló al humor y al doble sentido para recrear una escena doméstica que termina con una insinuación sobre un encuentro íntimo tan apasionado como fugaz.

La actriz argentina compartió el clip en su cuenta de Instagram, donde tiene un millón de seguidores y suele mostrar momentos de su día a día, de su relación con Olivera y de su vida familiar. En esta oportunidad, acompañó la publicación con una frase que completó el chiste: “Duró menos que una notificación en pantalla”.

Con música sensual de fondo, nada menos que el clásico de Wham! “Careless Whisper”, la secuencia comienza con Ayos cortando un limón en la cocina. De entrecasa, con una musculosa gris con una inscripción blanca, un short animal print y el pelo suelto, la actriz está concentrada en su tarea cuando su marido entra en escena. Vestido con bermudas y una chomba en tonos azules, Olivera se acerca y la abraza por detrás.

Enseguida, el actor, conocido por sus papeles de galán, la levanta y se la lleva fuera de cuadro. Ella pone cara de pícara y lanza el limón hacia arriba. A partir de ese momento, la cámara sigue el recorrido de la fruta, que se eleva y comienza a caer.

Antes de que llegue a tocar la mesada, Ayos ya está de regreso: se acomoda el short, atrapa el limón y se dispone a seguir cortándolo. Pero antes de retomar su tarea, mira a cámara y levanta las cejas. Ese gesto cierra la insinuación sobre lo que habría ocurrido durante los escasos segundos en los que estuvo fuera de escena.

La publicación superó el millón de “me gusta” y reunió más de 42.000 comentarios. Entre quienes celebraron la ocurrencia estuvieron Flor Vigna -“Jajajaja, es genial”, escribió-, y Facundo Arana.

Además de las risas, la pareja recibió halagos y piropos. “No sé si quiero ser Mónica o Diego. ¡Los amo!”, comentó una usuaria. Otra seguidora se sumó al juego: “Jaja, ya sabemos que están mintiendo, jaja. Qué hermosos son los dos”. Una tercera resumió con humor el desenlace de la escena: “Genios, pero muy ligero el trámite”.

El humor es un ingrediente habitual en las publicaciones que Mónica Ayos y Diego Olivera comparten sobre su relación, que ya lleva 25 años. Además de mostrar momentos familiares y situaciones cotidianas, los actores suelen divertirse con escenas de pareja en las que juegan con la complicidad y el doble sentido. El video del limón sigue esa línea: los dos se prestan al chiste y una situación que comienza en la cocina se convierte, en apenas unos segundos y sin necesidad de diálogos, en una pequeña comedia.

En una entrevista con ¡HOLA! Argentina publicada en octubre de 2025, Ayos habló de ese vínculo y destacó la importancia de seguir apostando por la pareja. “El acuerdo siempre fue elegirnos y nos seguimos eligiendo todos los días”, aseguró. También explicó que la admiración mutua y las diferencias de personalidad mantienen vivo el enamoramiento, mientras que el humor les permite acercarse cuando tienen puntos de vista opuestos.

La historia compartida también estuvo marcada por decisiones laborales que transformaron la vida familiar. En 2006, Olivera recibió la propuesta de protagonizar Montecristo en México. Ambos consideraron que debía aprovecharla, aunque implicaba organizarse a miles de kilómetros de distancia. Ella tenía proyectos en la Argentina y la mudanza definitiva requirió tiempo: recién en 2011 se instalaron en México con Federico y Victoria. La prioridad, recordó, siempre estuvo clara: “La familia no se negocia”.

Con los años volvieron a reorganizarse. Según contó en aquella charla, establecieron su base en Miami y mantuvieron su actividad profesional principalmente en México, una dinámica que les permitió combinar trabajo y familia. Buenos Aires, en tanto, siguió siendo un destino frecuente para reencontrarse con sus afectos y disfrutar de la ciudad.

Al repasar su recorrido, Ayos valoró las oportunidades internacionales que encontró como actriz y la autonomía de sus hijos, ya encaminados en sus propias búsquedas artísticas.

Fuente: La Nación