Duro discurso del Papa en Uruguay: pidió por el bien común, la dignidad del trabajo y reclamó “oportunidades que lleguen a todos”

El papa León XIV finalizó este viernes su primera jornada de actividades oficiales en Uruguay y se retiró de la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde participó de la celebración de las Vísperas junto a representantes de la Iglesia local.

El Pontífice se dirige a la Nunciatura Apostólica , donde pasará la noche, después de una intensa agenda que incluyó la bienvenida del presidente Yamandú Orsi, su primer discurso en la Plaza Independencia y la entrega de las llaves de la ciudad.

Este sábado continuará su gira con una de las actividades más esperadas: la misa multitudinaria en Paysandú , prevista para las 10, a la que asistirán miles de fieles.

El papa León XIV participa de la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de Montevideo , junto a obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas uruguayos.

La ceremonia forma parte de las últimas actividades de su primera jornada en Uruguay, después de recibir las llaves de la ciudad en el Cabildo.

Al finalizar el encuentro, el Pontífice se trasladará a la Nunciatura Apostólica , donde pasará la noche antes de continuar este sábado con su agenda en Paysandú.

El papa León XIV recibió este viernes las llaves de la ciudad de Montevideo de manos del intendente Mario Bergara, durante una ceremonia realizada en el Cabildo de la capital uruguaya.

El reconocimiento tendrá lugar después de la bienvenida oficial en la Plaza Independencia, donde el Pontífice pronunció su primer discurso de la gira por Sudamérica ante el presidente Yamandú Orsi y miles de fieles.

La distinción es un gesto protocolar que la Intendencia entrega a los jefes de Estado que visitan oficialmente la ciudad. La llave fue confeccionada artesanalmente en bronce, con un baño de níquel, y lleva grabados el escudo de Montevideo y una imagen de la Puerta de la Ciudadela .

El Papa se dirigió a los fieles congregados en la Plaza Independencia, en Montevideo.

León XIV habló de la salud mental y se refirió al sucidio, cuya tasa en Uruguay es la más elevada de Lationamérica y es una de las mayores en el mundo:

Sobre su enfermedad y el acceso a la Salud pública

El Papa se refirió a su enfermedad en su discurso:

Tras dar su discurso en la Plaza Independencia, el Papa y el presidente Yamandú Orsi se reunieron en privado en el Edificio José Artigas. Luego, tiene previsto una celebración de las vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la catedral metropolitana.

El Papa destacó la libertad de culto inherente a todos los Estados: "La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones también forma parte de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos. El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un donde creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto porque hay valores que son universales".

El papa León XIV le agradeció al presidente uruguayo sus palabras y el recibimiento. Además, celebró: “He aceptado con mucha alegría la invitación para visitar esta tierra” .

En este sentido, anunció que recorrerá parte del país y se encontrá con "personas con realidades muy diversas".

Además, puso bajo la protección de Nuestra Señora de los 33, patrona de los uruguayos, su visita.

El Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi , destacó la convivencia y la unidad de la sociedad uruguaya durante su discurso de bienvenida al papa León XIV en la Plaza Independencia de Montevideo.

“ Una sociedad no es una simple suma de voluntades individuales ”, expresó el mandatario ante el Pontífice y los miles de fieles que se acercaron a la ceremonia.

En ese sentido, Orsi resaltó la capacidad de los uruguayos de reunirse más allá de sus diferencias: “ En este país podemos sentarnos todos juntos a recibirlo ”.

El discurso formó parte de la recepción oficial al Santo Padre, que llegó este viernes a Uruguay para comenzar su gira por Sudamérica.

La ceremonia oficial de bienvenida al papa León XIV comenzó en la Plaza Independencia de Montevideo con la interpretación del himno nacional uruguayo .

El Pontífice participa del acto junto al presidente Yamandú Orsi , después de recorrer las calles de la capital a bordo del papamóvil y saludar a los miles de fieles que se acercaron para recibirlo.

El papa León XIV llegó a la Plaza Independencia de Montevideo a bordo del papamóvil , después de recorrer las calles de la capital uruguaya y saludar a miles de fieles que lo esperaban.

El Pontífice fue recibido en medio de aplausos y muestras de emoción en el lugar donde se desarrollará la ceremonia oficial de bienvenida. Allí está previsto que pronuncie su primer discurso de la gira por Sudamérica, tras su llegada a Uruguay.

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. Se trata de la primera visita de un papa al país en 39 años.

Durante cuatro días, el Sumo Pontífice recorrerá distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires , donde encabezará misas multitudinarias, encuentros con autoridades, reuniones religiosas y una vigilia con jóvenes.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Carrasco , en Montevideo, durante el inicio de su histórica visita a Sudamérica.

El mandatario encabezó la bienvenida oficial al pontífice, que llegó este viernes desde Roma a bordo de un avión de ITA Airways, acompañado por su comitiva y 83 periodistas acreditados ante el Vaticano, entre ellos Nelson Castro, enviado especial de TN.

Tras el recibimiento, León XIV tiene previsto trasladarse hacia la Plaza Independencia , donde participará de una ceremonia oficial y pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo.

Más tarde, el Papa mantendrá una reunión privada con Orsi en el Edificio José Artigas , antes de continuar con las actividades religiosas previstas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Después de un viaje de 11 horas y 45 minutos, Nelson Castro compartió sus primeras impresiones desde el vuelo papal y contó cómo fue el encuentro con el papa León XIV durante el traslado.

El sumo pontífice es recibido en Montevideo por el presidente Yamandú Orsi . Crece la expectativa en la Argentina, donde millones de fieles lo esperan en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El papa León XIV ya ingresó al espacio aéreo uruguayo y se encuentra cada vez más cerca de Montevideo, donde comenzará su gira por Sudamérica, que también incluirá la Argentina y Perú.

Según el seguimiento de Flightradar24, el avión de ITA Airways que traslada al pontífice cruzó la frontera desde Brasil y continúa su recorrido hacia el aeropuerto internacional de Carrasco .

La aeronave, identificada como vuelo AZ4000, tenía una llegada estimada para las 16.20, hora argentina y uruguaya, de acuerdo con los últimos datos del radar.

El avión que traslada al papa León XIV hacia Uruguay ya sobrevuela el sur de Brasil y se encuentra cada vez más cerca de Montevideo, donde comenzará su gira por Sudamérica.

Según los datos de Flightradar24, la aeronave de ITA Airways, identificada como vuelo AZ4000, fue localizada cerca de Canguçu, en el estado brasileño de Río Grande do Sul , a unos 480 kilómetros del aeropuerto internacional de Carrasco.

Al momento de la consulta, el sistema estimaba el aterrizaje para las 16.21, hora argentina, con aproximadamente 50 minutos de vuelo restantes.

A bordo del Airbus A330-941 viajan el pontífice, su comitiva y 83 periodistas acreditados por el Vaticano, entre ellos Nelson Castro , enviado especial de TN.

Tras su llegada, León XIV será recibido por las autoridades uruguayas y se trasladará hacia la Plaza Independencia de Montevideo, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida .

A horas de la llegada del Papa a la Argentina, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) destacó su mensaje sobre la defensa de la dignidad humana frente al avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

A través de un comunicado, la entidad manifestó su deseo de que la llegada de León XIV contribuya a fortalecer los valores de paz, concordia, diálogo y encuentro entre los argentinos , en un contexto internacional atravesado por conflictos, incertidumbres y profundas transformaciones.

Las autoridades uruguayas dieron a conocer nuevos detalles del recorrido que realizará León XIV después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Carrasco.

Según informó Telenoche Uruguay, el pontífice será trasladado inicialmente en un vehículo desde la Base Aérea N.º1 por avenida de las Américas, Rafael Barradas y la rambla hasta Pocitos .

En ese sector está previsto que suba al papamóvil para continuar su recorrido hacia el centro de Montevideo , donde participará de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia.

El aterrizaje sigue previsto para las 16.30, mientras que el acto oficial comenzará a las 17.30.

La visita del papa León XIV a la provincia de Buenos Aires estará acompañada por un amplio operativo de seguridad, salud y tránsito para recibir a miles de fieles.

El Gobierno bonaerense dispuso 85 puntos de asistencia en Luján, cortes de calles, restricciones vehiculares y controles de acceso . Además, habrá un despliegue especial en Claypole, donde el Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione. Cuáles son los horarios, los accesos habilitados y los objetos que se podrán llevar.

Aerolíneas Argentina operará un total de cinco vuelos para trasladar a León XIV y su comitiva durante parte del viaje apostólico del papa a Uruguay, Argentina y Perú, informó este viernes la compañía aérea estatal.

"La compañía llevará adelante los traslados aéreos de la comitiva oficial del papa León XIV entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, con una operación que incluye vuelos de pasajeros y transporte de equipaje", indicó la empresa en un comunicado. Para este operativo, la compañía utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 de carga y un Airbus A330-200 .

León XIV, que llegará en la tarde de este viernes a Uruguay en un vuelo especial de Alitalia, viajará el próximo domingo de Montevideo a Buenos Aires en el vuelo AR1091 de Aerolíneas Argentinas, en un Boeing 737 MAX 8. Con pocos minutos de diferencia, un Boeing 737 de carga destinado al transporte del equipaje de la comitiva hará también el trayecto entre la capital uruguaya y el aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires.

El martes en la mañana, el pontífice y su comitiva abordarán un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas para viajar de Buenos Aires a Córdoba (700 kilómetros al norte de la capital argentina), desde donde regresarán ese mismo día por la tarde a Buenos Aires, también en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. El miércoles, a las 14:00 hora local (17:00 GMT), León XIV partirá hacia Lima desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.

La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV , que alcanza los 14 metros de altura, quedó este viernes lista para su inauguración tras haber sido trasladada por partes desde el taller en el que se moldeó hasta el parque frente al océano Pacífico donde fue ensamblada mediante una grúa. Dos tráilers de grandes dimensiones transportaron el cuerpo y el busto y brazos, respectivamente, de la figura del papa, en una complicada maniobra logística que implicó un largo recorrido en plena madrugada para evitar el pesado tráfico que la ciudad tiene durante el día. El viaje distrito de Carabayllo y terminó en el Parque del Niño Gaelito, del Callao, donde mediante una grúa, la figura, de 12 metros de altura, se ensambló durante el amanecer sobre un pedestal de 2 metros, para alcanzar un total de 14 metros. La escultura, donada por la Caja Huancayo al Callao, fue elaborada en menos de dos meses por un equipo de 14 personas liderado por los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong, de la Escuela de Bellas Artes, quienes asumieron el reto más exigentes de sus carreras. El alcalde del Callao, César Pérez, valoró el trabajo realizado por los artistas al destacar que en apenas 45 días lograron hacer una estatua que, en condiciones normales, tomaría cuatro meses elaborar. "La estatua tiene hasta el lunar que el papa tiene en la parte izquierda de la cara. Han logrado sacar de esa mirada maravillosa que tiene nuestro papa León XIV y esa muestra de humanidad que tiene en su rostro", señaló Pérez en declaraciones a periodistas. El alcalde del Callao reiteró su confianza en que León XIV tenga la oportunidad de pasar por delante de su estatua y detenerse a apreciarla, durante la visita que realizará a Perú del 11 al 16 de noviembre, como parte de su primera gira a América Latina, que también incluye a Uruguay y Argentina.

En medio de los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina, Córdoba vivió una jornada cargada de emoción con el traslado del Cristo del Cura Brochero, una imagen religiosa que acompañará al Pontífice durante una de las celebraciones centrales de su visita a la provincia.

El operativo comenzó este viernes por la mañana en una institución educativa del barrio General Paz, donde la imagen había permanecido desde el martes. Después de llegar a Córdoba capital desde Traslasierra, fue preparada para su traslado al predio de Fadea, el lugar donde se encuentra montado el escenario en el que León XIV celebrará una misa.

José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, fue un sacerdote argentino nacido el 16 de marzo de 1840 en la provincia de Córdoba. En 1869 fue destinado a la región de Traslasierra, donde dedicó su vida a la evangelización y al trabajo con las comunidades rurales, especialmente con los sectores más vulnerados. Por su costumbre de recorrer las sierras en mula para acercarse a los pobladores, fue conocido como el “cura gaucho”.

En el avión que traslada al papa León XIV en su primera gira apostólica por Sudamérica, los pasajeros recibieron un kit de cortesía con varios artículos especialmente preparados para el viaje. La periodista Elisabetta Piqué, corresponsal de La Nación en Italia, mostró en sus redes sociales qué contiene el neceser que les entregaron a bordo.

El neceser de tela beige con el logo de ITA Airways, la aerolínea italiana encargada del traslado, contenía medias, tapones para los oídos además de productos de higiene personal, entre ellos pasta dental, cepillo de dientes y crema de manos.

Sin embargo, uno de los objetos más particulares del conjunto es un ejemplar de L’Osservatore Romano, el diario oficial del Vaticano, que también forma parte de los artículos entregados a los pasajeros.

El papa León XIV ya está en pleno vuelo rumbo a Uruguay para empezar su gira histórica a Sudamerica. Nelson Castro es uno de los 83 periodistas acreditados por el Vaticano que acompañan al pontífice a bordo del avión papal.

Mientras crece la expectativa por la llegada del Papa, las calles de Buenos Aires amanecieron empapeladas con carteles con un breve slogan que hace referencia al Sumo Pontífice y desliza una crítica sutil al presidente Javier Milei.

"Por fin un León que une", indica el cartel con la firma de Queremos. El mensaje hace alusión a la posibilidad de que la llegada del Papa a la Argentina genere concordia y unión, en contraposición a la confrontación de la figura del líder libertario.

El avión que traslada al papa León XIV se encuentra sobre el oeste de Argelia y continúa su recorrido hacia el sur, en dirección a Montevideo , donde está prevista su llegada para las 17:25 . El vuelo ITY4000 despegó a las 7 de la mañana de Roma , desde el aeropuerto de Fiumicino, y marca el comienzo de la gira del Pontífice por Uruguay, la Argentina y Perú .

A bordo del Airbus A330neo de ITA Airways viajan el Papa, integrantes de su comitiva, personal de seguridad y 83 periodistas acreditados por el Vaticano . Entre ellos está Nelson Castro , enviado especial de TN y eltrece , que realizó una cobertura en vivo desde el interior del avión y mostró los preparativos antes de la partida .

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativa entre miles de fieles que esperan tener la posibilidad de verlo de cerca. Entre ellos está Pampita , quien ya comenzó a organizarse para participar de la misa que el sumo pontífice celebrará en la Ciudad de Buenos Aires.

La modelo había anticipado durante la peregrinación a Luján su intención de instalarse con una carpa en el Monumento de los Españoles , donde contó que quería compartir la experiencia con algunas de las personas con las que camina todos los años. Ahora, a pocos días del acontecimiento, confirmó que finalmente pasará la noche en el lugar.

El avión que traslada al papa León XIV y a su comitiva despegó desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma , y puso en marcha la gira de 11 días por Sudamérica . La primera escala será Montevideo , Uruguay, donde el Pontífice comenzará una agenda que también incluirá visitas a la Argentina y Perú.

A bordo del Airbus A330neo de ITA Airways viajan integrantes de la comitiva papal, personal de seguridad y 83 periodistas acreditados por el Vaticano, entre ellos Nelson Castro , enviado especial de TN y eltrece .

El vuelo hasta Montevideo tendrá una duración aproximada de 12 horas y media . Durante el trayecto, León XIV tiene previsto saludar a los periodistas que lo acompañan , en el primer contacto con la prensa de esta gira.

“Estamos ya a bordo del avión papal” , contó durante la transmisión en vivo. También explicó que los asientos son de libre disponibilidad, ya que la aeronave tiene capacidad para unos 300 pasajeros y viajarán alrededor de 140 o 150 personas entre periodistas, integrantes de la comitiva y personal de seguridad.

El vuelo se realizará en un Airbus A330neo de ITA Airways y tendrá una duración aproximada de 12 horas y media . León XIV ocupará el asiento 1A , en la primera fila, y será el último en subir a la aeronave . Antes de partir, el Pontífice saludará a los periodistas que lo acompañan durante la gira.

En la previa del viaje papal a Latinoamérica, Nelson Castro , enviado especial de TN y eltrece en Roma, contó que la decisión de León XIV de realizar una gira de 11 días generó controversia entre los especialistas. Según explicó, varios médicos consideraban que no era recomendable que el Pontífice afrontara un recorrido de tanta exigencia física .

“Es un viaje muy intenso, de muchas exposiciones, 26 homilías, 30 discursos y 15 saludos, además de la altura ”, detalló Castro durante una comunicación con TN . Sin embargo, sostuvo que la voluntad del Papa de viajar a Latinoamérica y, especialmente, a Perú, fue determinante para avanzar con la gira.

El periodista también señaló que detrás de la decisión existe una dimensión política: “La idea es mostrar un Papa sano, con salud , después de lo que el Vaticano sufrió fundamentalmente con la mala salud final de Francisco”.

A pocas horas del inicio de la gira del papa León XIV por Sudamérica , Nelson Castro reveló cómo será el avión que trasladará al pontífice y a su comitiva durante el recorrido que incluirá Uruguay, la Argentina y Perú. El

Desde Roma, Nelson contó los detalles de la organización del viaje y mostró las características del Airbus A330neo de la compañía ITA Airways, que llevará a la delegación hasta Montevideo, primera escala de la gira.

Montevideo vive las últimas horas de espera antes de la llegada del papa León XIV . Este jueves por la noche, la Orquesta Sinfónica de Uruguay y un coro de niños ensayaron en la Plaza Independencia , donde se realizará la ceremonia oficial de bienvenida al pontífice.

Las imágenes fueron registradas por TN , que mostró el escenario preparado para recibir al Papa y al presidente uruguayo, Yamandú Orsi . Mientras los músicos repasaban las piezas previstas para el acto, vecinos y fieles se acercaron a escuchar los ensayos y sacar fotos.

León XIV tiene previsto aterrizar este viernes a las 16.30 en el aeropuerto de Montevideo . Desde allí, se trasladará en el papamóvil por la Rambla hasta la Plaza Independencia, donde participará de la recepción oficial.

Durante la cobertura de TN , varios uruguayos compartieron sus expectativas. " Es un momento de reflexión en la vida . El que es católico y el que no es católico tendría que reflexionar", expresó Marcelo, uno de los vecinos que se acercó al lugar.

Otro hombre, oriundo de Salto y residente en Montevideo, destacó el mensaje que espera escuchar del pontífice: "Que venga una voz que nos dice que el otro es tu hermano y que no es tu enemigo, aunque pienses diferente, es algo que necesitamos ".

La agenda del viernes también contempla una reunión privada con el presidente uruguayo , la entrega de las llaves de Montevideo en el Cabildo y un encuentro con representantes de la Iglesia en la Catedral.

En paralelo, las autoridades preparan restricciones de tránsito desde las 8.30 de la mañana en el recorrido que realizará el papamóvil entre el aeropuerto y el centro de la ciudad.

El pronóstico de lluvias para el viernes agrega incertidumbre a las actividades al aire libre, aunque hasta el momento no se anunciaron modificaciones oficiales.

Después de su primera jornada en Montevideo, el Papa continuará su visita con actividades en Paysandú y Florida, antes de viajar a la Argentina .

Lo que iba a ser un viaje de egresados a la Patagonia terminó convirtiéndose en una experiencia muy distinta. Un grupo de 47 alumnos de un colegio católico de Bella Vista , en la provincia de Buenos Aires, decidió modificar su itinerario para ver al papa León XIV en su visita a Uruguay.

Los estudiantes tenían previsto recorrer el sur argentino, pero la llegada del pontífice a Sudamérica les dio una oportunidad que no quisieron dejar pasar. Por eso, junto a sus docentes, reorganizaron el viaje, adelantaron la salida y sumaron una parada en Paysandú , donde el Papa celebrará una misa este sábado 7 de noviembre.

Fuente: TN