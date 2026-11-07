Detuvieron al cantante de Ke Personajes por golpear a un policía que le impidió entrar a un casino en Entre Ríos

Emanuel Noir , líder de la banda Ke Personajes , fue detenido durante la mañana de este sábado en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, luego de golpear salvajemente a un policía que le impidió ingresar a un casino que estaba cerrado.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae , el altercado ocurrió hacia las 5.45. Noir golpeó al agente -que cumplía tareas de seguridad- y le provocó lesiones en el rostro . De acuerdo con lo que se observa en una foto de la víctima, de 40 años, a la que también accedió este medio, las lesiones que le ocasionó el cantante son notorias y dejan ver la violencia con la que lo atacó.

En el lugar también se encontraba un amigo del artista, identificado como Nicolás Gómez , de 29 años. De acuerdo con el reporte, los efectivos hicieron uso de “la fuerza mínima e indispensable” para la detención de ambos hombres. Las fuentes indicaron que Noir estaba alterado y violento ante la presencia policial. Medios locales señalaron que los cortes habrían sido provocados por los anillos que el cantante llevaba puestos .

En la causa intervino el fiscal auxiliar en turno, Juan Pablo Gile , quien dispuso el traslado de Noir hacia la alcaidía de la Comisaría Primera por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. Respecto de la situación procesal de Gómez, las fuentes no precisaron bajo qué imputación fue arrestado.

Nacido en Entre Ríos en 1989, Noir contó recientemente en una entrevista con el conductor Mario Pergolini que creció en un entorno social vulnerable, donde la ausencia de su padre y las dificultades económicas marcaron su infancia.

Desde pequeño -dijo- buscó formas de pertenencia y expresión, como los tatuajes que comenzó a hacerse a los once años junto a amigos del barrio . La falta de recursos lo llevó a rebuscarse la vida vendiendo cobre y comprando planchas de tatuajes en el kiosco frente a la escuela. Contó que la figura paterna estuvo ausente, y el primer tatuaje significativo que se hizo fue el nombre de su madre en los hombros, como un gesto de afecto y reconocimiento.

En su relato, el artista indicó que el contexto barrial en el que creció estaba atravesado por la presencia de drogas. En solo cuatro manzanas de su barrio había once puntos de venta de estupefacientes.

A los trece años, Noir comenzó a consumir marihuana, dando inicio a un camino que, en sus palabras, “no empezó tan oscuro, pero terminó en el negro más completo”. El consumo se agravó con psicofármacos y alcohol, buscaba calmar su carácter eufórico y agresivo, aunque el efecto era solo momentáneo.

La depresión alcanzó su punto más crítico con varios intentos de suicidio, el último de ellos en 2020. Noir describió cómo su mente solo le ofrecía una salida: “Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente.

Mi cabeza solo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento”. En uno de esos episodios, al mirarse al espejo, sintió que su propio reflejo se burlaba de él . Fue entonces cuando, acompañado por un amigo, decidió buscar ayuda y se internó en una institución de rehabilitación en Santa Fe .

Fuente: Infobae