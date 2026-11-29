“¿Cómo robo una Hilux?” , le preguntó un hombre de 33 años a Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial integrada a WhatsApp. Ante la respuesta del asistente virtual, insistió: “No es una broma” . Luego alegó que estaba en medio de la ruta y que se le había partido la llave. La conversación fue encontrada por los investigadores en el celular del sospechoso, que fue detenido cuando intentaba sustraer una pieza de una camioneta que estaba bajo custodia policial.

El análisis del dispositivo no solo dejó al descubierto las consultas que realizaba el acusado sobre cómo abrir y sustraer vehículos de la marca Toyota , sino que también permitió identificar a los demás integrantes de una banda dedicada al robo y la posterior comercialización de camionetas 4x4.

En el marco de esa investigación, la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, María Fabiana Galletti , procesó a seis hombres de entre 25 y 46 años, tres de ellos con prisión preventiva. Según la acusación, la organización operaba desde, al menos, fines de septiembre de 2025 en los barrios porteños de Villa Urquiza , Villa Ortúzar y Chacarita .

La pesquisa estuvo a cargo de José María Campagnoli , titular de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, con intervención del auxiliar fiscal Facundo Vidal . La resolución judicial fue dictada el 13 de noviembre y difundida este viernes por el Ministerio Público Fiscal a través de su sitio Fiscales.gob.ar .

La causa se inició el 10 de diciembre de 2025 , cuando un hombre se presentó en la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad para denunciar la desaparición de su Toyota SW4 4x4 GR . La había estacionado alrededor de las 22 de la noche anterior sobre la avenida Triunvirato al 5700, en Villa Urquiza .

Las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron establecer que la camioneta había sido sustraída durante la madrugada y que los responsables habían escapado hacia la provincia de Buenos Aires.

Un día después, el vehículo apareció abandonado en el cruce de Vergara y Perú , en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López . La camioneta había chocado contra el alambrado de las vías del ferrocarril Belgrano Norte. Tenía el motor encendido y la puerta del conductor abierta.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Vicente López Oeste, la Toyota fue trasladada al playón de la comisaría 2ª de ese distrito.

Poco después ocurrió un episodio que resultaría determinante para la investigación: uno de los presuntos miembros de la organización, identificado por sus iniciales como J.E.O., llegó al lugar e intentó apoderarse de la computadora del vehículo. Fue detenido y los policías le secuestraron su teléfono celular.

Por ese episodio, el 29 de mayo de este año, la Justicia bonaerense lo condenó a un año de prisión en suspenso por tentativa de hurto agravado .

Sin embargo, la investigación sobre el hombre de 33 años no terminó allí. Un peritaje de su teléfono permitió a los investigadores vincularlo con la sustracción de la SW4 y con otros hechos de similares características.

Los intercambios que mantenía con sus contactos también lograron establecer la existencia de la presunta banda, identificar a sus integrantes y reconstruir los roles que habría desempeñado cada uno de ellos.

Entre los elementos encontrados en el celular de J.E.O. había conversaciones con Meta AI. Uno de esos intercambios se produjo el 3 de diciembre de 2025, una semana antes de la denuncia que dio origen a la causa.

El acusado comenzó por preguntarle al asistente virtual cómo robar una Toyota Hilux. Tras recibir una respuesta, aseguró que hablaba en serio y volvió a consultar por la apertura del vehículo.

Luego argumentó que no podía recurrir a las alternativas que, aparentemente, le había ofrecido la inteligencia artificial porque se encontraba en un lugar desolado, sobre una ruta. Finalmente, aseguró: “Se me partió la llave” .

Según la Fiscalía, no fue la única oportunidad en la que el sospechoso recurrió a esa herramienta para realizar consultas relacionadas con camionetas Toyota.

Con intervención de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad , la Fiscalía de Saavedra y Núñez logró relacionar la causa original con otras tres investigaciones que tramitaban ante distintos juzgados porteños.

Uno de los episodios había sido denunciado el 30 de septiembre de 2025 en Villa Ortúzar. Otro ocurrió el 16 de noviembre de ese mismo año en Villa Urquiza. En ambos casos, los vehículos sustraídos eran Toyota Hilux.

El cuarto hecho investigado ocurrió el 19 de agosto de 2026 , en Chacarita. La camioneta, una Toyota SW4, fue recuperada nueve días después en una propiedad de José C. Paz, vinculada con uno de los imputados.

A partir de las comunicaciones obtenidas del teléfono secuestrado y del resto de las pruebas, los fiscales atribuyeron a los sospechosos diferentes grados de participación en la organización, tanto en las sustracciones como en el resguardo de los vehículos, su traslado y su comercialización.

El 2 de noviembre, por pedido de la Fiscalía, se realizaron allanamientos en los domicilios vinculados con los acusados. Durante los procedimientos se secuestraron vehículos, teléfonos celulares, computadoras, un arma de fuego y distintas autopartes, algunas de ellas con pedidos de secuestro emitidos por la Justicia bonaerense.

Tras evaluar las pruebas reunidas durante la investigación, la jueza Galletti dictó el procesamiento de los seis acusados y dispuso que tres de ellos permanecieran detenidos con prisión preventiva.

Cinco de los imputados fueron procesados por asociación ilícita : J.E.O. (33), D.H.R. (25), G.E.T. (37), A.G.B. (31) y M.M.J.B. (46). La magistrada consideró que existían elementos suficientes para sostener que integraban una organización criminal con una distribución de funciones y una actividad delictiva sostenida en el tiempo.

A su vez, J.E.O. y G.E.T. fueron procesados por distintos hechos de hurto agravado por tratarse de vehículos estacionados en la vía pública. Al primero de ellos se le atribuyeron las cuatro sustracciones investigadas.

El sexto imputado, identificado como L.O.A., de 43 años, fue procesado por hurto agravado, pero no por integrar la asociación ilícita.

La jueza encuadró las sustracciones bajo la figura penal de hurto y no de robo porque, pese a que las camionetas contaban con alarmas y sistemas de cierre centralizado, no se pudo acreditar que los acusados hubieran ejercido fuerza sobre los vehículos.

J.E.O., D.H.R. y L.O.A. quedaron con prisión preventiva . Para adoptar esa decisión, Galletti tuvo en cuenta sus antecedentes penales y la existencia de riesgos procesales. Los otros tres imputados continuarán sometidos al proceso en libertad.

Además, la magistrada ordenó embargos sobre los bienes de los seis acusados por montos individuales que oscilan entre los $56 millones y los $306 millones.

Fuente: Infobae