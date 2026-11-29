Un celular que habría sido utilizado para suplantar la identidad de una joven de Junín y pedir dinero a sus familiares mediante WhatsApp fue secuestrado en la Unidad Penitenciaria Nº 54 de Florencio Varela . El aparato estaba vinculado con un interno de 27 años que cumple una condena de 13 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y robo agravado.

El hombre, identificado como Alex Nicolás Páez Méndez , fue notificado de la formación de una nueva causa en su contra por defraudación informática . La investigación busca determinar si desde el dispositivo secuestrado se enviaron los mensajes con los que un tercero intentó engañar a la familia.

La maniobra comenzó con una frase que suele aparecer en este tipo de estafas: “Hola mamá, este es mi nuevo número. Agendame. Al otro se me rompió la pantalla y no puedo utilizarlo” .

Desde una línea desconocida, quien escribió se presentó como la joven y explicó que no podía acceder a su teléfono habitual. La intención era generar confianza con el familiar y, más tarde, solicitarle una transferencia de dinero bajo un argumento de urgencia.

La investigación se inició a partir de la denuncia de la joven, quien advirtió que alguien utilizaba una fotografía personal suya como imagen de perfil de una cuenta de WhatsApp.

Desde ese número, el autor de la maniobra contactó a integrantes de su entorno familiar y se hizo pasar por ella. El engaño incluía referencias a un celular roto y apuntaba a obtener dinero mediante transferencias a cuentas o alias de terceros.

Uno de los mensajes llegó al padre de la joven. El hombre detectó inconsistencias en la conversación, sospechó que se trataba de una estafa y alertó de inmediato a otros familiares. Esa reacción evitó que se concretara el envío de dinero.

A partir de la denuncia, personal de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín , dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía bonaerense, comenzó a reconstruir el recorrido digital de la maniobra.

Los investigadores analizaron información técnica y solicitaron datos a la empresa prestadora Tuenti sobre la línea que figuraba a nombre de A.M.L.

El relevamiento de las conexiones de datos permitió establecer actividad en distintas celdas telefónicas de Florencio Varela y localidades cercanas. Entre ellas aparecieron Villa Brown, La Capilla, Villa San Luis y El Pato, áreas ubicadas en inmediaciones de establecimientos penitenciarios.

Con esa información, los detectives orientaron las tareas hacia la Unidad Penitenciaria Nº 54. Allí requirieron datos sobre un equipo Samsung A20 que aparecía asociado con la línea bajo investigación y con una tarjeta SIM determinada.

La dependencia penitenciaria informó que existía un teléfono de esa marca y modelo registrado a nombre de Páez Méndez. El aparato presentaba coincidencias con los datos técnicos reunidos durante la investigación.

Aunque la respuesta de la cárcel consignó diferencias respecto del número de abonado y de la tarjeta SIM buscada, la coincidencia de la marca, el modelo y la identificación técnica del dispositivo llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de allanamiento.

Durante la madrugada del viernes pasado, agentes de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín y de la sede La Plata ingresaron a la Unidad Penitenciaria Nº 54.

El operativo tuvo resultado positivo. Los efectivos secuestraron el teléfono que era buscado en el marco de la causa y notificaron al interno de la apertura de un expediente por defraudación informática .

El dispositivo será sometido a peritajes para establecer si fue utilizado para crear o administrar la cuenta de WhatsApp desde la que se enviaron los mensajes a los familiares de la joven. También buscarán recuperar conversaciones, registros de actividad y otros elementos que permitan reconstruir la maniobra.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 del Departamento Judicial de Junín, que dirige la fiscal María Fernanda Sánchez .

El 20 de marzo de 2023, el imputado recibió una pena de 13 años de prisión por secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con robo agravado por el empleo de un arma cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse.

Mientras cumple esa condena en Florencio Varela, quedó bajo investigación por la estafa denunciada en Junín.

La investigación buscará establecer si actuó solo, si contó con colaboradores fuera de la unidad penitenciaria y si el teléfono secuestrado fue utilizado en otros hechos con características similares.

Fuente: Infobae