Cómo reflejaron los medios del mundo la victoria de Boca ante River, en un clásico marcado por controversias

El Superclásico en el que Boca derrotó por 1 a 0 a River en la Bombonera , con gol de cabeza del central Lautaro Di Lollo y las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el conjunto visitante, no pasó desapercibido para los medios internacionales , sobre todo por las controversias que se generaron en torno al arbitraje. Algunos diarios y sitios web eligieron palabras como “superescándalo” o “polémico” para graficar el desarrollo del encuentro.

En el caso del diario As , el medio centró su enfoque en las incidencias del juego con un contundente “¡Superclásico con superescándalo!” . Para el diario español, Boca se quedó con el partido “en un duelo marcado por las dos expulsiones que sufrió River, que terminó desesperado con el árbitro y sin opciones de buscar la igualdad tras el tanto” .

En una de las crónicas del diario madrileño Marca , en tanto, prefirieron hacer hincapié en la racha histórica que lleva el xeneize por sobre su eterno rival. “Boca se lleva un polémico ‘Súper’ ante un River que acabó con dos rojas” , tituló el medio y destacó que el encuentro fue “tan polémico como falto de fútbol” .

“[Nicolás] Otamendi y [Marcos] Acuña no logran evitar otra derrota de River en un ‘Superclásico’ muy disputado” , fue la manera que eligió el medio portugués A Bola para hablar del partido que se jugó este domingo por la tarde en La Bombonera. Desde Paraguay , en tanto, el diario ABC apuntó a la crítica que le hizo River al arbitraje del cuestionado Nicolás Ramírez .

El diario español Mundo Deportivo puso la lupa sobre el desarrollo del partido y tituló la crónica: “Boca se lleva un Superclásico plagado de polémicas ante River” . “Es el tercer Superclásico consecutivo que atrapa sin recibir goles”, destacó el medio. “Después, casi nada de fútbol y casi todo de tensiones y de protestas con el árbitro Ramírez y con el juez VAR Silvio Trucco” , agregó el periodista.

“River encontró más razones para volver a victimizarse y a sospechar que los perjuicios arbitrales no son casualidad y que todo tiene que ver con su pésima relación con la AFA, una guerra política declarada hace tiempo. Eso sí, lo que el club no supo explicar fue por qué nunca logró afirmarse en el juego y casi no pateó al arco en los 90 minutos”, prosiguió el cronista Joaquín Laborde.

En Estados Unidos, Los Angeles Times describió el partido como un clásico “friccionado” y resaltó que Boca quedó a una victoria de quedarse con el primer puesto de la tabla anual. Además, recogió las críticas del DT millonario Leonardo Ponzio al arbitraje y al uso del VAR.

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Fuente: La Nación